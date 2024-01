Coahuila: falta por definir lugares para personas con discapacidad para elecciones 2024

En las consultas que se han realizado hasta ahora, han participado de forma híbrida personas integrantes de colectivos, organizaciones y activistas de todas las regiones de la entidad, manifestando su voluntad de ser incluidos de forma garantizada en este derecho político electoral.

En la primera consulta que se realizó, Erasmo Ramos, de la organización Amever, expresó que hasta hoy el comportamiento de los partidos políticos ha sido desinteresado no solo en la inclusión participativa, sino también en la legislación para garantizar los derechos de los grupos vulnerables.

“No saben las capacidades que puede tener una persona con discapacidad porque no quieren saber. Al decir una cuota, es: cubro un lugar y ya cumplí. Al igual que otra persona, queremos esas facultades y prerrogativas para estar ahí. No que te vean como las personas con discapacidad, sino como Erasmo o Pedro, pero tienes una discapacidad y eres competitivo”, dijo.