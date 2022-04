Coahuila: faltan más de 5 mil alumnos de inscribirse a secundaria

Se trata de cerca de 5 mil 300 alumnos del Sistema de Educación Básica en Coahuila que no realizaron su proceso de pre inscripción

El próximo 18 de mayo la Secretaría de Educación de Coahuila lanzará una campaña de pre inscripción extemporánea, para todos aquellos niños que no fueron inscritos en el pasado mes de marzo, así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Francisco Saracho Navarro.

“Aquellos niños que no lograron inscribirse los tenemos detectados, vamos a ver los motivos por los cuales no lograron pre inscribirse, que pueden ser niños que se fueron a escuelas, que se cambiaron de estado, pero bueno, debemos tener con exactitud el motivo por el que no se inscribieron”, dijo el secretario de Educación.

Aseguró, que se trata de poco más de 5 mil 300 niños de Educación Básica en todo el estado, que no realizaron o no concluyeron su proceso de preinscripción al siguiente peldaño educativo, por lo que los padres de familia podrán realizarlo.

“Hay infinidad de motivos por los cuales no lograron o no hicieron su pre inscripción, puede ser que el padre de familia lo dejó al último, nos faltan de acuerdo a las metas que teníamos cerca de cinco mil trescientos alumnos de sexto de primaria a primero de secundaria”, afirmó.

En ese sentido, indicó que el próximo 3 de mayo se darán a conocer los resultados de asignación de escuelas para quienes concluyeron su proceso en tiempo y forma, mientras que los resultados de quienes se pre inscriban el 18 de marzo se les dará unos días después.

Detectan maestros con falsas pruebas COVID-19

Por otro lado, señaló que tras el regreso a clases después del período vacacional de Semana Santa, surgieron casos de docentes que reportaron ser positivos a Covid-19, pero se trataba de resultados falsificados.

Saracho Navarro, indicó que se ubicaron por lo menos un par de decenas de maestros en esta situación, misma que fue corroborada con la Secretaría de Salud, quien confirmó que se trataba dé resultados falsos y que serían utilizados para evitar regresar frente a grupo.

“Habrá sanciones administrativas, ya también la Secretaría de Salud lo está revisando. Se trata de pocos casos, muy aislados en realidad, pero que sin duda serán sancionados”, concluyó.