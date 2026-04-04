Coahuila: inauguran alberca municipal en Progreso para fortalecer la convivencia

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Coahuila
/ 4 abril 2026
    Coahuila: inauguran alberca municipal en Progreso para fortalecer la convivencia
    La alberca será un punto de encuentro para las familias de la comunidad. CORTESÍA

El evento se realizó en un ambiente de convivencia familiar y orden

PROGRESO, COAH.- En un ambiente de orden y convivencia familiar, autoridades municipales llevaron a cabo la inauguración de la alberca municipal en la Villa de Progreso, un espacio destinado a fortalecer la recreación y el tejido social de la comunidad.

Durante el acto, se subrayó la importancia de impulsar infraestructura pública que promueva la integración familiar y contribuya al bienestar de la población.

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A través de redes sociales, el alcalde Federico Quintanilla expresó su beneplácito por la apertura de este nuevo espacio, destacando su impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes.

La alberca municipal se proyecta como un punto de encuentro para las familias de la Villa de Progreso, al ofrecer instalaciones adecuadas para la recreación en un entorno accesible y seguro.

El complejo cuenta además con área de asadores y se ubica junto al arco de bienvenida de la comunidad, lo que facilita su acceso tanto para residentes como para visitantes.

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“Agradezco a mi amiga Laura Tovar y a su hija Diana Tovar que regalaron salvavidas y lentes de agua a los primeros 70 niños y al Show de Estrellitas por su participación”, compartió el edil en su cuenta de Facebook.

Con esta acción, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de consolidar espacios públicos dignos que fomenten la convivencia social y el desarrollo integral de la población.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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