Coahuila: inauguran alberca municipal en Progreso para fortalecer la convivencia

PROGRESO, COAH.- En un ambiente de orden y convivencia familiar, autoridades municipales llevaron a cabo la inauguración de la alberca municipal en la Villa de Progreso, un espacio destinado a fortalecer la recreación y el tejido social de la comunidad. Durante el acto, se subrayó la importancia de impulsar infraestructura pública que promueva la integración familiar y contribuya al bienestar de la población.

A través de redes sociales, el alcalde Federico Quintanilla expresó su beneplácito por la apertura de este nuevo espacio, destacando su impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes. La alberca municipal se proyecta como un punto de encuentro para las familias de la Villa de Progreso, al ofrecer instalaciones adecuadas para la recreación en un entorno accesible y seguro. El complejo cuenta además con área de asadores y se ubica junto al arco de bienvenida de la comunidad, lo que facilita su acceso tanto para residentes como para visitantes.

“Agradezco a mi amiga Laura Tovar y a su hija Diana Tovar que regalaron salvavidas y lentes de agua a los primeros 70 niños y al Show de Estrellitas por su participación”, compartió el edil en su cuenta de Facebook. Con esta acción, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de consolidar espacios públicos dignos que fomenten la convivencia social y el desarrollo integral de la población.

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