Eso les pasó a mis tías

Son las 7:00 de la mañana, y voy en vuelo de Monterrey a León. Mi vecino de asiento, un amable señor de nombre Servando Morales, me obsequia un libro escrito por su madre, la señora doña Rosa Díaz Garzón. Ella fue maestra durante más de 30 años, casi todos en comunidades rurales. Durante ese tiempo recogió innumerables muestras de la sabiduría popular plasmada en dichos y refranes. He aquí algunos de esos decires llenos de sabor y llenos de saber.

- Qué buenas son mis vecinas, pero me faltan tres gallinas.

- De hombre que no ríe, nadie se fíe.

- Lo rogado siempre es caro.

- Quien con tartamudo pasea, al mes ya tartamudea.

- Los hombres son para amarse; los machos para ensillarse.

- El sapo a la sapa la tiene por guapa.

- No hay mejor maestro que fray Ejemplo.

- En casa del albañil, goteras mil.

- Al hablar, como al guisar, pon un granito de sal.

- El pescado cómelo callado.

- Pon más chuletas y menos servilletas.

- Olla sin sal, olla sin manjar.

- Vecina, bocina.

- La vida es buena si la bolsa suena.

- Por fiar y porfiar te puedes arruinar.

- El bien se siembra en el suelo y se recoge en el Cielo.

- Gracia pedida, vela encendida. Gracia lograda, ni vela ni nada.

- Entre la mujer hacendosa y la hacendada, la primera más me agrada.

- Ahora casamiento; mañana cansamiento.

- Por un beso empieza eso.

- Paciencia es paz y ciencia.

- La campana no va a misa, pero avisa.

- Tempestad, temblor y mar, enseñan al hombre a rezar.

- Tú crees que la Virgen te habla, pero ni te parpadeya.

- Errando se aprende a herrar.

- Nadie diga: “Bien estoy” sin añadir: “Hoy por hoy”.

- Quien termina de almorzar ¡qué bien habla de ayunar!

- Lo que te hagan haz, ni menos ni más.

- Ser buen mercader más está en saber comprar que en saber vender.