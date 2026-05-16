Eso les pasó a mis tías

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Doña Rosa Díaz Garzón fue maestra durante más de 30 años. Durante ese tiempo recogió innumerables muestras de la sabiduría popular plasmada en dichos y refranes

Son las 7:00 de la mañana, y voy en vuelo de Monterrey a León. Mi vecino de asiento, un amable señor de nombre Servando Morales, me obsequia un libro escrito por su madre, la señora doña Rosa Díaz Garzón. Ella fue maestra durante más de 30 años, casi todos en comunidades rurales. Durante ese tiempo recogió innumerables muestras de la sabiduría popular plasmada en dichos y refranes. He aquí algunos de esos decires llenos de sabor y llenos de saber.

https://vanguardia.com.mx/opinion/historia-de-un-gigolo-OH20725568

- Qué buenas son mis vecinas, pero me faltan tres gallinas.

- De hombre que no ríe, nadie se fíe.

- Lo rogado siempre es caro.

- Quien con tartamudo pasea, al mes ya tartamudea.

- Los hombres son para amarse; los machos para ensillarse.

- El sapo a la sapa la tiene por guapa.

- No hay mejor maestro que fray Ejemplo.

- En casa del albañil, goteras mil.

- Al hablar, como al guisar, pon un granito de sal.

- El pescado cómelo callado.

- Pon más chuletas y menos servilletas.

- Olla sin sal, olla sin manjar.

- Vecina, bocina.

- La vida es buena si la bolsa suena.

- Por fiar y porfiar te puedes arruinar.

- El bien se siembra en el suelo y se recoge en el Cielo.

- Gracia pedida, vela encendida. Gracia lograda, ni vela ni nada.

- Entre la mujer hacendosa y la hacendada, la primera más me agrada.

- Ahora casamiento; mañana cansamiento.

- Por un beso empieza eso.

- Paciencia es paz y ciencia.

- La campana no va a misa, pero avisa.

- Tempestad, temblor y mar, enseñan al hombre a rezar.

- Tú crees que la Virgen te habla, pero ni te parpadeya.

- Errando se aprende a herrar.

- Nadie diga: “Bien estoy” sin añadir: “Hoy por hoy”.

- Quien termina de almorzar ¡qué bien habla de ayunar!

- Lo que te hagan haz, ni menos ni más.

- Ser buen mercader más está en saber comprar que en saber vender.

https://vanguardia.com.mx/opinion/todo-tiempo-pasado-fue-igual-DF20703671

- Unos nacen pa’ moler, y otros para ser molidos.

- El que protesta que cuide su cresta.

- Desde los tiempos de Adán, unos calientan el horno y otros se comen el pan.

- Eso les pasó a mis tías por no juntar las rodías.

Doy las gracias a don Servando Morales, que puso en mis manos este tesoro de sabiduría, ingenio y travesura, y le agradezco a su señora madre, doña Rosa, haber dedicado tanto tiempo, tanta paciencia y tanto amor a recoger la riqueza inacabable que hay en la voz y en el corazón del pueblo.

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Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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