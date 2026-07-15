Coahuila intensifica prevención y vigilancia contra el gusano barrenador: Secretaría de Salud

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    Coahuila intensifica prevención y vigilancia contra el gusano barrenador: Secretaría de Salud
    Eliud Felipe Aguirre Vázquez, secretario de Salud en Coahuila.

La Secretaría de Salud reporta 190 infestaciones en animales y un caso humano ya recuperado; autoridades llaman a mantener una adecuada higiene, proteger las lesiones y solicitar atención médica inmediata.

TORREÓN, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila mantiene acciones de vigilancia epidemiológica y prevención ante la presencia del gusano barrenador, luego de que hasta el momento se han identificado 190 infestaciones en distintas especies animales, entre ellas perros y ganado bovino, además de un caso registrado en una persona.

Eliud Felipe Aguirre Vázquez, secretario de Salud en el estado, informó que el único caso humano detectado en Coahuila se presentó en Saltillo y correspondió a un médico veterinario, quien recibió atención especializada y logró recuperarse satisfactoriamente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/analiza-mexico-producir-nueva-mosca-contra-el-gusano-barrenador-IF22141584

El funcionario explicó que el paciente presentaba desde hacía aproximadamente dos meses una lesión en el pecho, condición que facilitó que una mosca depositara sus larvas en la herida. Gracias a la intervención del personal médico, la infestación fue controlada y la persona fue dada de alta.

Aguirre Vázquez señaló que, en el ámbito nacional, se han reportado más de 400 casos de infestación en humanos, principalmente en estados del sur del país, como Oaxaca y Chiapas, donde existe una mayor incidencia del problema.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud reforzó el llamado a la población para mantener una adecuada higiene personal, especialmente entre quienes presentan heridas abiertas o tienen contacto frecuente con animales por actividades ganaderas, veterinarias o de crianza.

Las autoridades recomendaron lavar las lesiones con agua y jabón, mantenerlas limpias y cubiertas, evitar la automedicación y acudir a una unidad de salud ante dolor intenso, secreción, mal olor, inflamación o la presencia de larvas. El uso de antibióticos deberá realizarse únicamente bajo prescripción médica.

El gusano barrenador se desarrolla a partir de las larvas de una mosca de mayor tamaño que las domésticas, caracterizada por una coloración azul metálica. Este insecto suele depositar sus huevos en heridas expuestas de animales o personas, donde las larvas se alimentan de tejido vivo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/detectan-en-juarez-coahuila-gusano-barrenador-en-ombligo-de-potrillo-recien-parido-MG22177469

La dependencia estatal aclaró que esta especie es distinta de la llamada mosca verde o “panteonera”, que suele desarrollarse en materia orgánica en descomposición.

La Secretaría de Salud reiteró que la detección temprana y la atención inmediata de cualquier herida son fundamentales para evitar complicaciones, por lo que continuará trabajando en coordinación con las autoridades pecuarias, los productores y el sector médico para contener riesgos y proteger la salud de la población.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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