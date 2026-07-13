Analiza México producir nueva mosca contra el gusano barrenador

CDMX.- El Gobierno federal analiza producir en la planta de Chiapas un nuevo ejemplar de mosca estéril para combatir el gusano barrenador del ganado, el cual duplica la eficacia del insecto utilizado hace cuatro décadas para erradicar la plaga en México. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) revisa la viabilidad de fabricar esa nueva variedad, desarrollada en Estados Unidos, como parte de la estrategia para contener el avance del gusano barrenador y lograr la reapertura de la frontera al comercio de ganado.

“Esta es una tecnología que tiene 40 años, no es nueva. Y ahora hay un nuevo ejemplar que se produce en los Estados Unidos, que está analizando Cofepris el poderlo también producir en esta planta de Chiapas, que parece que es factible y que es más eficiente porque esencialmente son machos los que se liberan y entonces tiene el doble de productividad”, dijo.

LIBERACIÓN DE MOSCAS ESTÉRILES La mandataria recordó que en las próximas semanas comenzará la liberación de moscas estériles producidas en la planta de Chiapas, desde Tamaulipas, para frenar el avance de la plaga hacia el norte del país. Sheinbaum explicó que, conforme disminuya la presencia del gusano barrenador, Estados Unidos evaluará reabrir la frontera para las exportaciones de ganado mexicano.

“Y a partir de esta liberación se va a ir midiendo cómo va disminuyendo la plaga y particularmente en el norte del País, aunque hay estados que en realidad no ha llegado la plaga y que se podría abrir la frontera, pero Estados Unidos ha dicho que prefiere que sea bajo la liberación de la mosca que se pudiera llegar a abrir la frontera”, expuso. La presidenta dijo que el gobierno mantiene apoyos para los ganaderos de Sonora, Durango y Coahuila, afectados por el cierre de la frontera estadounidense. INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE Sonora y Durango, afirmó, registran avances en la estrategia para incrementar la producción de carne destinada a exportación, mientras que Coahuila presenta un menor desarrollo. “¿Qué hemos hecho frente a ello? El control de la plaga, incluida la construcción de la planta y además hemos dado apoyo a los ganaderos, particularmente Sonora, Coahuila y Durango”, expresó.

La mandataria sostuvo que el cierre de la frontera también ha afectado a los productores estadounidenses, quienes dependen del ganado mexicano para el engorde y la producción de carne. “Esto no solamente afecta a México, afecta a los ganaderos de Estados Unidos. Dicho por la propia secretaria Brooke Rollins. Este cierre de la frontera también afecta a los ganaderos de Estados Unidos... Incluso ha aumentado el precio de la carne”, dijo. La presidenta agregó que el gobierno mexicano mantendrá el diálogo con las autoridades estadounidenses mientras continúa la estrategia sanitaria para erradicar el gusano barrenador y lograr la reapertura de la frontera.