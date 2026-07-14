Detectan en Juárez, Coahuila, gusano barrenador en ombligo de potrillo recién parido

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    Detectan en Juárez, Coahuila, gusano barrenador en ombligo de potrillo recién parido
    144 casos de ghusano barrenador reporta Coahuila, en 17 municipios de la entidad. CORTESÍA

La plaga suma 144 registros activos en 17 municipios; autoridades intensifican la vigilancia para contener su propagación

Coahuila confirmó el primer caso de gusano barrenador en su franja fronteriza con Estados Unidos, luego de que la plaga fuera detectada en un potrillo recién nacido en el ejido El Orégano, municipio de Jiménez.

El secretario de Desarrollo Rural del Estado, Jesús María Montemayor Garza, informó que la infestación se localizó en el ombligo del equino, lo que motivó la aplicación inmediata de los protocolos sanitarios para evitar la dispersión del parásito.

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De acuerdo con el reporte actualizado al 13 de julio, la entidad pasó de 123 a 144 casos activos en apenas cinco días, con presencia confirmada en 17 municipios, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y al sector pecuario.

Los registros muestran que los bovinos continúan siendo la especie con mayor número de casos, al pasar de 67 a 80. En caninos los contagios aumentaron de 26 a 31; en caprinos, de 9 a 12; en equinos, de 10 a 11; mientras que los porcinos pasaron de dos a tres. Los ovinos se mantienen con seis casos confirmados.

REFUERZAN CERCO SANITARIO EN EL ESTADO

Como parte de las acciones para contener el avance del gusano barrenador, personal especializado ha inspeccionado y tratado 154 mil 379 animales en 4 mil 261 unidades de producción pecuaria en el País, mediante recorridos de vigilancia, revisión clínica y aplicación de medidas preventivas.

Las autoridades estatales sostienen que esta estrategia ha permitido mantener a Coahuila entre las entidades con mejores indicadores de sanidad pecuaria del País, en un contexto donde la vigilancia epidemiológica se ha convertido en una prioridad para proteger la producción ganadera.

En ese marco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la coordinación entre el Gobierno de México y las administraciones estatales para enfrentar la propagación del gusano barrenador, al considerar que la protección del hato ganadero resulta estratégica para la economía nacional y para preservar el estatus sanitario del país.

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