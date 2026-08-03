De mi viaje a New York, mejor conocido ahora como Mamdanistán

Aquí he confirmado lo que leía: Zohran Mamdani , alcalde de New York, figura entre los más populares de Estados Unidos. En una ciudad con 8.5 millones de habitantes en sus cinco distritos (Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island), ha logrado elevar la aprobación de su gestión gracias a su trabajo por las comunidades más desfavorecidas. Hoy tiene un 60 por ciento de respaldo entre los residentes, aun perteneciendo al ala socialista del Partido Demócrata y en un país cuna del capitalismo, donde el habitante inmigrante promedio y blanco estadounidense (porque son inmigrantes, no olvidemos) sataniza al socialismo.

El clima ha sido agradable: 25 grados Celsius y un cielo poblado de nubes. Contra todo pronóstico de un New York habitualmente derritiéndose por altas temperaturas, experimento una estancia suave, rodeada de calles donde crecen árboles y jardines, cada vez en aumento gracias a un programa de reforestación iniciado hace 5 años.

¿Por qué es tan popular Mamdani? Entre otras razones, porque ha congelado la renta y trabaja por hacer la vivienda más asequible a los neoyorquinos, que de por sí enfrentan precios elevadísimos. Ha limitado los incrementos que los propietarios de los apartamentos hacían sin control. Por ejemplo, si el alquiler es de 4 mil 500 dólares (promedio en Manhattan), logró que dicho costo no aumente durante dos o tres años por contrato firmado.

Igualmente, está haciendo responsables a los dueños de los edificios, ya que al realizar revisiones, si la vivienda presenta altas concentraciones de plomo, calefactores inservibles, desperfectos o plagas que comprometan la salud de los inquilinos, se les multa y obliga a cubrir las reparaciones.

El año siguiente, instaurará pequeños supermercados en todos los distritos con precios que tendrán un 30 por ciento de descuento. Esto va de la mano con el lema de su campaña, el cual fue: Asequibilidad/affordability para todos.

Ahora ya son posibles las guarderías gratuitas para bebés de entre seis meses y dos años de edad. Esto es un contrapunto positivo en una ciudad en la que el consumo de drogas, entre ellas el fentanilo, se ha incrementado de manera alarmante, dejando numerosos estragos.

También incrementó considerablemente el número de baños públicos, instalados en distintos puntos para que los trabajadores que andan a pie o en tren urbano no tengan que pagar un café en cualquier comercio sólo para usar un sanitario al ir o regresar de su jornada.

La percepción general sobre Mamdani es que es honesto. Hay un cierto cariño por él, al grado de que New York, entre muchos ciudadanos, es conocido como Mamdanistán. Y aunque un alto porcentaje de habitantes ha expresado su deseo de que sea presidente de EU, él ha declarado no estar de acuerdo en que se modifique la Constitución para poder competir en las elecciones, una actitud distinta a la de Donald Trump.

Algo común en el diario gobernar de Mamdani es que realiza reuniones con distintas comunidades, toma notas y ajusta sus políticas conforme a lo recabado. Esto sería lo mínimo que debería hacer un alcalde, pero como la “vara” está tan baja, a muchos sorprende este estilo de gobierno local.