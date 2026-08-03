De mi viaje a New York, mejor conocido ahora como Mamdanistán

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Opinión
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    De mi viaje a New York, mejor conocido ahora como Mamdanistán
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La percepción general sobre Mamdani es que es honesto. Hay un cierto cariño por él, al grado de que New York, entre muchos ciudadanos, es conocido como Mamdanistán

El clima ha sido agradable: 25 grados Celsius y un cielo poblado de nubes. Contra todo pronóstico de un New York habitualmente derritiéndose por altas temperaturas, experimento una estancia suave, rodeada de calles donde crecen árboles y jardines, cada vez en aumento gracias a un programa de reforestación iniciado hace 5 años.

Aquí he confirmado lo que leía: Zohran Mamdani, alcalde de New York, figura entre los más populares de Estados Unidos. En una ciudad con 8.5 millones de habitantes en sus cinco distritos (Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island), ha logrado elevar la aprobación de su gestión gracias a su trabajo por las comunidades más desfavorecidas. Hoy tiene un 60 por ciento de respaldo entre los residentes, aun perteneciendo al ala socialista del Partido Demócrata y en un país cuna del capitalismo, donde el habitante inmigrante promedio y blanco estadounidense (porque son inmigrantes, no olvidemos) sataniza al socialismo.

https://vanguardia.com.mx/opinion/erosion-en-politicas-culturales-de-coahuila-GH22438187

¿Por qué es tan popular Mamdani? Entre otras razones, porque ha congelado la renta y trabaja por hacer la vivienda más asequible a los neoyorquinos, que de por sí enfrentan precios elevadísimos. Ha limitado los incrementos que los propietarios de los apartamentos hacían sin control. Por ejemplo, si el alquiler es de 4 mil 500 dólares (promedio en Manhattan), logró que dicho costo no aumente durante dos o tres años por contrato firmado.

Igualmente, está haciendo responsables a los dueños de los edificios, ya que al realizar revisiones, si la vivienda presenta altas concentraciones de plomo, calefactores inservibles, desperfectos o plagas que comprometan la salud de los inquilinos, se les multa y obliga a cubrir las reparaciones.

El año siguiente, instaurará pequeños supermercados en todos los distritos con precios que tendrán un 30 por ciento de descuento. Esto va de la mano con el lema de su campaña, el cual fue: Asequibilidad/affordability para todos.

Ahora ya son posibles las guarderías gratuitas para bebés de entre seis meses y dos años de edad. Esto es un contrapunto positivo en una ciudad en la que el consumo de drogas, entre ellas el fentanilo, se ha incrementado de manera alarmante, dejando numerosos estragos.

También incrementó considerablemente el número de baños públicos, instalados en distintos puntos para que los trabajadores que andan a pie o en tren urbano no tengan que pagar un café en cualquier comercio sólo para usar un sanitario al ir o regresar de su jornada.

La percepción general sobre Mamdani es que es honesto. Hay un cierto cariño por él, al grado de que New York, entre muchos ciudadanos, es conocido como Mamdanistán. Y aunque un alto porcentaje de habitantes ha expresado su deseo de que sea presidente de EU, él ha declarado no estar de acuerdo en que se modifique la Constitución para poder competir en las elecciones, una actitud distinta a la de Donald Trump.

Algo común en el diario gobernar de Mamdani es que realiza reuniones con distintas comunidades, toma notas y ajusta sus políticas conforme a lo recabado. Esto sería lo mínimo que debería hacer un alcalde, pero como la “vara” está tan baja, a muchos sorprende este estilo de gobierno local.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/netanyahu-acusa-a-mamdani-por-solicitar-su-arresto-por-acusaciones-de-crimenes-de-guerra-en-palestina-CH22434372

Y para cerrar, lo que se escucha de él es que los neoyorquinos están complacidos porque, aun cuando cada cuatro años hay un incremento salarial para los servidores públicos, Mamdani ha declarado que no lo recibirá. Afirma que en su campaña electoral nunca escuchó que uno de los problemas de los neoyorquinos fuera que sus autoridades necesitaran un aumento de sueldo.

Los museos en Manhattan mantienen su habitual oferta asombrosa; la ciudad es vibrante y en distintos puntos se puede sentir la apropiación de los espacios públicos por parte de familias y grupos de distintos orígenes, que luchan contra la ya presente gentrificación.

El apellido Mamdani es un patronímico de origen indio. Deriva de la adaptación del nombre Muhammad, unida al sufijo de pertenencia -ani, por lo que significa “seguidor o descendiente de Mahoma”.

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Claudia Luna Fuentes

Claudia Luna Fuentes

Claudia Luna Fuentes. (Monclova, Coahuila, 1969). Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (2024-2027). Es licenciada en ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila, Maestra en Historia Contemporánea por la IBERO Saltillo y doctora en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Entre sus libros de poemas figuran Amenazado y brillante (Mantis Editores, México 2025), Donde la piel (Mantis Editores y CONARTE, México 2019), Carne para las flores, antología personal (Aullido libros, España 2011), Ruido de hormigas (Gatsby Ediciones, México 2005) y Casa de sol (FECA-CONACULTA, 1995). Entre otras antologías, aparece en el Anuario de poesía mexicana (Fondo de Cultura Económica, 2006), en Hacia un azul imposible (CEPE-UNAM/El tapiz del unicornio, 2023) y en Semillas de Nuestra Tierra. Muestra Ecopoética Mexicana (Grupo de Investigaciones Poéticas de la Madre Tierra y Cactus del viento, 2023).

Entre las revistas en las que ha publicado, destacan Southwest review, Dallas TX volumen 109, número 2; la revista de poesía contemporánea de Valencia 21veintiúnversos y Lichtungen, en el apartado Literatura del norte de México. Sus poemas traducidos, se imprimieron en muro en el Instituto Cultural de México en París, acompañando esculturas de Avelina y Alejandro Fuentes Quezada en la exposición Extinción Continua (2021). Fotografías medioambientales y video poemas fueron exhibidos en la Galería Mohammed Drissi, en Tánger (2021). Participó en una mesa literaria y en la muestra de arte visual coahuilense titulada Segar el mar con un poema visual, dentro del 49 Festival Cervantino (2022). Una selección de poemas sonoros trabajados alrededor del poema Piedra de Sol, de Octavio Paz, se dejaron escuchar en el Memorial Marie-José Tramini y Octavio Paz, en el Colegio de San Ildefonso, dentro del Festival Naturaleza y Poesía 2023 organizado por la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz.

En junio de 2024 fue invitada por la Universidad de Varsovia a compartir sus procesos creativos. Fue becaria del FONCA, FORCA y PECDA. Parte de su poesía ha sido traducida al árabe, francés, alemán, inglés y polaco. Hasta el día de hoy se desempeña como directora de divulgación científica y proyectos en el Museo del Desierto, de Saltillo, Coahuila, México, donde es integrante fundadora. Parte de su trabajo se encuentra en el portal virtual www.thenatureofcities.com, al lado de artistas medioambientales del mundo y en sus sitios https://claudialunafuentes.com

IG: @clunafuentes

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