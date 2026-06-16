Monclova: AHMSA impugna venta de activos; acusa ventajas indebidas para algunos acreedores

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Monclova: AHMSA impugna venta de activos; acusa ventajas indebidas para algunos acreedores
    AHMSA presentó un recurso de revocación contra el procedimiento especial aprobado para la venta de los bienes que integran la masa concursal dentro de su proceso de quiebra. ARCHIVO

La empresa sostiene que las reglas autorizadas vulneran la igualdad entre acreedores y otorgan facultades no previstas en la ley

MONCLOVA, COAH.- Altos Hornos de México (AHMSA) interpuso un recurso de revocación contra el procedimiento especial autorizado para la venta de los bienes que integran la masa concursal, al considerar que las reglas aprobadas por el juez exceden lo previsto en la Ley de Concursos Mercantiles y vulneran el principio de igualdad entre los acreedores.

El recurso fue promovido por el representante legal de la empresa, Gabriel Iván Sarabia Zúñiga, quien solicitó dejar sin efectos el acuerdo emitido el pasado 3 de junio de 2026, mediante el cual se autorizó el mecanismo especial de venta propuesto por el síndico dentro del proceso de quiebra de la siderúrgica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/salimos-con-los-ninos-y-una-bolsa-de-documentos-familia-pierde-todo-tras-desbordamiento-del-arroyo-frontera-BE21439091

En el documento, AHMSA sostiene que el procedimiento concede facultades que la ley no reconoce a determinados acreedores con garantía real, al permitirles autorizar, condicionar o incluso impedir la venta de activos que forman parte de la masa concursal.

La empresa argumenta que estas disposiciones modifican la estructura del concurso mercantil al otorgar a ciertos acreedores un poder de decisión que, por ley, corresponde únicamente al síndico y al juez del concurso, además de romper el equilibrio entre todos los acreedores.

Asimismo, cuestiona que el procedimiento contemple distintos criterios para las posturas económicas durante las subastas, al señalar que ello genera condiciones desiguales entre los participantes y afecta la transparencia y la libre competencia en la venta de los bienes.

AHMSA afirma que mantener estas reglas podría obstaculizar la venta de los activos y afectar el objetivo principal del concurso mercantil: obtener el mayor valor posible por los bienes para garantizar el pago ordenado de todos los acreedores conforme a la prelación establecida por la ley.

Con este recurso, la empresa busca que el juez revoque la autorización del procedimiento especial de venta y ordene que la enajenación de los activos se realice bajo reglas que respeten los principios de legalidad, seguridad jurídica e igualdad previstos en la legislación concursal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas
ventas
QUIEBRA

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La diputada Guadalupe Oyervides explicó que el proceso para nombrar a quien asumirá la alcaldía de Torreón deberá pasar por la Comisión de Gobernación y posteriormente ser votado por el Pleno del Congreso.

Sin plazo definido, Congreso de Coahuila espera propuesta para designación de alcalde de Torreón
El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, encabezó una reunión de evaluación y coordinación en Piedras Negras.

Gobierno de Coahuila refuerza atención a municipios afectados por lluvias extraordinarias
La proporción de coahuilenses con acceso a internet tuvo una caída en el último año, de acuerdo con datos del Inegi.

Bajan en Coahuila usuarios del internet y hogares con acceso a la red
Las recientes lluvias en Saltillo han favorecido la infiltración natural del agua y la recarga de los acuíferos que abastecen a la ciudad.

Saltillo fortalece recarga de acuíferos con sistema de aprovechamiento pluvial
Representantes de distintas diócesis del país participan en el Encuentro Nacional de Periodismo Católico, donde abordan los retos que enfrenta la comunicación religiosa en la era digital.

Periodismo católico debate retos en encuentro nacional; participa Diócesis de Saltillo
Cientos de aficionados se dieron cita en el Biblioparque Norte para seguir los encuentros internacionales y disfrutar de las actividades que ofrece el FutFest Saltillo 2026.

Continúa la fiesta pambolera del FutFest Saltillo con transmisión de partidos y promoción 2x1 en juegos mecánicos
Solución pacífica

Solución pacífica
true

‘Te vamos a matar’, la amenaza a Gárate