Monclova: AHMSA impugna venta de activos; acusa ventajas indebidas para algunos acreedores

El recurso fue promovido por el representante legal de la empresa, Gabriel Iván Sarabia Zúñiga, quien solicitó dejar sin efectos el acuerdo emitido el pasado 3 de junio de 2026, mediante el cual se autorizó el mecanismo especial de venta propuesto por el síndico dentro del proceso de quiebra de la siderúrgica.

MONCLOVA, COAH.- Altos Hornos de México (AHMSA) interpuso un recurso de revocación contra el procedimiento especial autorizado para la venta de los bienes que integran la masa concursal, al considerar que las reglas aprobadas por el juez exceden lo previsto en la Ley de Concursos Mercantiles y vulneran el principio de igualdad entre los acreedores.

En el documento, AHMSA sostiene que el procedimiento concede facultades que la ley no reconoce a determinados acreedores con garantía real, al permitirles autorizar, condicionar o incluso impedir la venta de activos que forman parte de la masa concursal.

La empresa argumenta que estas disposiciones modifican la estructura del concurso mercantil al otorgar a ciertos acreedores un poder de decisión que, por ley, corresponde únicamente al síndico y al juez del concurso, además de romper el equilibrio entre todos los acreedores.

Asimismo, cuestiona que el procedimiento contemple distintos criterios para las posturas económicas durante las subastas, al señalar que ello genera condiciones desiguales entre los participantes y afecta la transparencia y la libre competencia en la venta de los bienes.

AHMSA afirma que mantener estas reglas podría obstaculizar la venta de los activos y afectar el objetivo principal del concurso mercantil: obtener el mayor valor posible por los bienes para garantizar el pago ordenado de todos los acreedores conforme a la prelación establecida por la ley.

Con este recurso, la empresa busca que el juez revoque la autorización del procedimiento especial de venta y ordene que la enajenación de los activos se realice bajo reglas que respeten los principios de legalidad, seguridad jurídica e igualdad previstos en la legislación concursal.