Empatará Fiscalía estatal operatividad con FGR

La fiscalía general de Coahuila, a cargo de Federico Fernández Montañez, modificará en las próximas semanas el actual organigrama para empatar sus atribuciones a las de la FGR. La dependencia abrirá una fiscalía para la atención de los seres sintientes; otra de delitos contra la salud; una más de asuntos relevantes, y nuevas áreas de inteligencia e investigación. La intención es que la oficina coahuilense replique las funciones que a nivel federal realiza la Fiscalía General de la República (FGR), que dirige Ernestina Godoy, para tener una coordinación eficiente.

La reestructuración de la fiscalía de Coahuila requiere de una nueva ley orgánica que brinde el marco legal para esta modificación, por lo que ya se trabaja con el congreso local. La idea es que esta nueva ley, se apruebe en septiembre próximo, y de inmediato se propongan los perfiles adecuados para regir las nuevas fiscalías. Al tiempo... *** JAGUAR CONTRA TIGRE Ante los ataques y críticas del dirigente estatal del PT, Ricardo Mejía, la subsecretaria de Seguridad Pública estatal, difundirá en videos, las acciones que la dependencia realiza en la entidad. La maniobra tiene el objetivo de contrarrestar la campaña de desinformación que emprendió Mejía Berdeja en redes sociales, contra la paz social y la seguridad pública en la entidad.

La subsecretaria responsable de la operación policial en Coahuila, que dirige Héctor Flores Rodríguez, “El Jaguar”, destacó en video el trabajo de los agentes contra la delincuencia. Veremos y diremos... *** ¡CIERREN LAS PUERTAS! Extrabajadores de Altos Hornos de México reiteraron que se opondrán al retiro por la fuerza de un montacargas del interior de la Planta Uno de la empresa acerera. Sin importar caer en desacato, los extrabajadores dijeron estar dispuestos a mantener cerrados los accesos, sin importar ser golpeados y sometidos por la policía. El juzgado Cuarto de Distrito de Monclova, autorizó el uso de la fuerza pública y la fractura de las cerraduras en la puerta de AHMSA para retirar el montacargas de 45 toneladas.

El vocero de los ex trabajadores, Juan Ervey Valenzuela, advirtió que a pesar de que son apenas unos 70 extrabajadores los que vigilan las puertas, se opondrán al retiro del vehículo. Aseguró que los bienes de la empresa deben permanecer inamovibles, hasta que se concluya el proceso de compra-venta de la acería monclovense. Los obreros tienen tres años y ocho meses, en guardia permanente en las puertas de acceso para impedir el saqueo de maquinaria de la planta. *** ADIÓS A MOTOS RUIDOSAS Serán 18 días, a partir de este lunes, los que tendrán los motociclistas para reparar los mofles y convertirlos en vehículos menos ruidosos, que dejen de contaminar el medio ambiente. Así lo anunció el alcalde de Sabinas, Chano Díaz al señalar que son muchas las quejas de familias, comerciantes y directivos de hospitales, por la contaminación auditiva existente en la ciudad. “Les aviso a los dueños de motos que a partir del lunes tienen 18 días, para modificar y reparar los mofles de las unidades, para cumplir las reglas ambientales y evitar sanciones”, advirtió.

Díaz Iribarren, señaló que, una vez concluido el plazo, tránsito municipal retirará las motos “pedorras”, y a sus conductores se les exigirá regularizar las placas, y el uso de casco de seguridad. *** PELIGRO CARRETERO Si usted amigo coahuilense va a viajar a Estados Unidos por la frontera tamaulipeca, póngase listo, porque hay epidemia de asaltos y robos en las carreteras a Reynosa y Nuevo Laredo. Ante la ola de quejas de viajantes, el gobierno de Nuevo León, decidió instalar retenes móviles de Fuerza Civil, en los paraderos Los Ahijados y El rancho. El responsable de los operativos, es Adolfo Flores Pader, viejo conocido de la policía saltillense, donde trabajó bajo las órdenes del hoy fiscal general, Federico Fernández.

Así es que la raza de Coahuila, tiene prioridad en la atención, en caso de ser asaltados. *** FLORIZA HUYE DE MÚZQUIZ Tras el encarcelamiento de la ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, su hermano Tony, y el resto de la familia desaparecieron del pueblo mágico, para refugiarse en Monterrey, Nuevo León. Y es que el temor a sufrir el destino que su hermana por actos de corrupción provocó que “La Floriza” huyera a Nuevo León, aunque hay versiones de que Tony, viajó a Cuba.