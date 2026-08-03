¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

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Opinión
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    ¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención
    Portadas de los cuatro libros que esta semana te recomendamos leer. Planeta/Fondo de Cultura Económica

Nuestra recomendación; “Te lo juro por la virgen de Guadalupe y el osito B” de Paco Ignacio Taibo II, “Los pescadores de la isla El Muerto” de Omar Millán, “Fauna snuff” de Fidel Blanco y “Economía para la mayoría” de Thomas Porcher, Ludivine Stock y Raphaël Ruffier-Fossoul

Te lo juro por la virgen de Guadalupe y el osito B de Paco Ignacio Taibo II

Ciudad de México, 2016. Vuelve Olga Lavanderos, la periodista más terca y despeinada, para enfrentarse a un crimen que cruza muchas fronteras. Cuando Olga entrevista a Miss Colima, ésta le confiesa que teme por su vida y, poco después, aparece muerta en un incendio demasiado oportuno. Sin glamour ni permiso, la periodista empieza a hacer muchas preguntas quiénes están detrás de las llamadas anónimas que buscan intimidarla, por qué las Taquerías Relámpago terminan conectadas con la mafia coreana de Tepito, por qué hay tantos patitos de plástico circulando, alguien le pagó a la Procuraduría paraque mire hacia otro lado En una ciudad que nunca da tregua y donde la justicia no existe, incomodar es la única forma de acercarse a la verdad.

Los pescadores de la isla El Muerto de Omar Millán

Isla El Muerto es un pequeño territorio insular ubicado en San Felipe, Baja California. Sus aguas, llenas de biodiversidad marina, han cobrado la vida de muchos pescadores de concha de abanico Maura. Estos pescadores, que también son buzos, se sumergen a una profundidad de 130 pies en busca de las conchas Maura. Durante la inmersión, sus vidas están en riesgo debido a la falta de protección y del equipo adecuado. Además, permanecer más de 50 minutos bajo el agua representa un grave peligro para la salud. Esta situación se vuelve aún más crítica cuando pasan hasta dos horas en ese trabajo que ha costado decenas de vidas debido a la descompresión y la indiferencia de las autoridades. En este trabajo, ganador del Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor en 2022, Omar Millán narra de manera extraordinaria la dureza de una profesión marcada por el abandono, la precariedad y la dignidad de quienes viven del mar, pero también el autor reconstruye el contexto complejo donde la inseguridad, el narcotráfico y la pobreza son parte de la vida diaria.

Fauna snuff de Fidel Blanco

Fauna snuff es el debut literario de Fidel Blanco. El libro consiste en doce cuentos, que transitan entre el barrio, el ocultismo, el humor, la ciencia ficción, la crítica social y la ternura. La mayoría de los cuentos de la colección son fantásticos, con personajes como Dios y Satanás apareciendo en más de una ocasión. En otros cuentos, con o sin trasfondo realista, queda claro algún objetivo de crítica social. En suma, el libro es un escaparate carnavalesco que muestra a un narrador originalísimo con una habilidad particular para los diálogos.

Economía para la mayoría de Thomas Porcher, Ludivine Stock y Raphaël Ruffier-Fossoul

La economía no está al servicio de la mayoría, sino del 1% de la población más rica del mundo. Así lo muestra Thomas Porcher en esta novela gráfica: con base en episodios destacados de la historia de la economía y situaciones cotidianas, ofrece claves para recuperar un debate al que la población general se siente ajena. Mediante explicaciones accesibles desmonta el mito de que hay un consenso entre los economistas, y muestra la pluralidad de opiniones, así como el peso excesivo de los discursos liberales en los medios y la política. La obra propone repensar el papel de la economía como herramienta para la solidaridad y el bien colectivo, y no como simple defensa de los intereses de los mercados financieros.

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Paco Ignacio Taibo Ii

Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

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