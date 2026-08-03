Mirador 03/08/2026

Llegó sin anunciarse y me dijo de buenas a primeras:

–Soy el mejor color.

Era el rojo.

Me molestó su vanidad. Le pregunté:

–¿Cómo sabe usted que es el mejor color?

Respondió:

–Porque soy el preferido de la gente. De cada diez personas, por lo menos siete dicen que el rojo es su color favorito.

Aduje:

–Eso no significa que sea el mejor. Otros colores hay sin los cuales el espectro de Newton sería sólo un fantasma: el azul, el verde, el amarillo... Todos son importantes. En un momento dado, cada uno de ellos es el mejor color.

Al rojo le indignó mi observación. Lo supe porque se puso colorado. Se vio muy mal. Quizá se habría visto mejor si se hubiera puesto amarillo, verde o azul.

¡Hasta mañana!...