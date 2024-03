Coahuila: para regularizar auto ‘chocolate’ usan acta de notario... ¡fallecido en 1995!

“ Si me dijeras ‘aquí está Pedro Martínez que denuncia que le pidieron mil 500 pesos por este trámite’, asumimos la responsabilidad. Tenemos un cargo que tenemos que vigilar. Podemos checar los expedientes cargados en el Repuve, no hay situación que creamos que sea anómalas. Rumores en todos lados hay donde haya trámites ”, comentó Ayup Guerrero.

Aseguró que si hay denuncias concretas asumirán la responsabilidad. “Que señalen”, insistió. “No dudo que pueda existir, pero que señalen si es Edgardo Ayup o Juan López”, comentó sobre presuntos cobros de ‘moches’ para el proceso de regularización.

Sobre el uso de actas notariadas falsas, Ayup Guerrero expuso que no tienen un padrón estatal de notarios con vigencia o fallecidos, sino que se recibe la documentación de buena fe.

“Se recibe la documentación de acuerdo al decreto que es el título o un acta notariada en caso de extravío. Es tan fácil como ir con el notario. Validamos nombre, CURP de la persona, y el vehículo checamos que sea lo que dice: marca, carro, modelo, color, 4 puertas, 4 cilindros, que la descripción sea fiel, y tomamos foto del número de serie”, mencionó.

Dijo que los notarios dan fe de lo que dice el propietario y cuando llegan con verificación completa el Repuve lo que hacen es verificar que en Estados Unidos y México no tenga reporte de robo o registro de alguna anomalía.

“Estamos verificando con más detalle el procedimiento del acta. No tenemos un padrón y eso nos limita validarla. No tenemos nada qué esconder, son 28 años de servicio y no he tenido ningún problema”, comentó Ayup Guerrero.