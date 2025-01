$!Saltillo: operan ‘en el limbo’ servicios ‘privados’ de agua potable en el norte de la ciudad

TE PUEDE INTERESAR: Usuarios sin opciones: Servicios ‘privados’ de agua potable en Saltillo

VECINOS PAGAN HASTA 3 MIL PESOS

El servicio de la ACNS no ha sido el del mejor agrado de los vecinos del norte de Saltillo quienes han reportado recibos de hasta tres mil pesos. Una vecina que paga su servicio de agua potable con esta Asociación y que pidió su anonimato para esta nota, comentó a VANGUARDIA que su experiencia ha sido “mala”.

“Me llegó un recibo por 3 mil que era de dos meses solamente porque según se había estado fugando agua de un retrete. Traje a un plomero para que checara, efectivamente estaba tirando agua, pero ni en un mes son 3 mil. Yo les explicaba que mi medidor estaba fallando porque aún sin usar agua daba vueltas. La verdad no me escucharon”, dijo la vecina.

Añadió que después de ese caso le ofrecieron un descuento de solo 200 pesos. Al siguiente bimestre la cuenta fue de mil pesos a pesar de haber arreglado la fuga, por lo que después de semanas de insistencia logró un cambio de medidor.

La molestia de la vecina también aumentó luego de enterarse que otros vecinos pagan cerca de 100 pesos, aunque en las visitas a la oficina de la ACNS se encontró con casos similares al suyo.

VANGUARDIA pidió una entrevista con directivos de la ACNS para conocer respuesta sobre las inquietudes del servicio, el destino de los recursos, la disponibilidad de agua y las personas asociadas. Vía telefónica, la ACNS se negó a brindar mayor información.