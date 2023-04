Coahuila: recomiendan realizarse exámenes médicos para detectar la prediabetes

De no modificar hábitos de vida, la diabetes se desarrolla en 3 a 10 años, lo que es prevenible

De acuerdo con la Federación Mexicana de Diabetes, cerca del 10% de las personas con prediabetes desarrollarán la enfermedad en el transcurso de 3 a 10 años de no modificar los hábitos de vida y la alimentación, padecimiento que es la principal causa de ceguera, insuficiencia renal, infartos, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores.

Estas complicaciones pueden prevenirse si el paciente sigue las indicaciones médicas, ingiere el medicamento prescrito, cuida la alimentación y realiza ejercicio, informó el doctor Erick Sotomayor, especialista en Medicina Interna.

Previo a la diabetes, miles de personas presentan una condición conocida como prediabetes, un trastorno o alteración del metabolismo en el que los niveles de glucemia, azúcar en la sangre, no alcanzan los valores de una diabetes, pero se sitúan por encima de los considerados en una población normal.

La prediabetes puede identificarse a través de pruebas de laboratorio conocidas como Tolerancia a la Glucosa Alterada y Glucosa Alterada de Ayuno. Si la persona sale con 130 o 140 de azúcar después de consumir alimentos o con 100 a 125 en ayunas, de no cambiar sus hábitos de vida desarrollará el padecimiento en 3 a 10 años.

“Para frenar esta pandemia las personas deben alimentarse sanamente, reducir el consumo de azúcar y de sal al máximo posible, hacer ejercicio como caminar o trotar al menos 30 minutos por día cinco días a la semana, pero lo recomendable es el ejercicio diario, pues mantener el cuerpo activo reduce de manera significativa los niveles de azúcar.

“Con una alimentación balanceada y ejercicio a diario un paciente reduce el nivel de azúcar como si no presentara prediabetes o diabetes, esto lo he comprobado en los pacientes que se cuidan, incluso, algunos han dejado de tomar medicamento porque el cuerpo no lo necesita”, dijo.

Por estas razones, indicó, es grato saber que el Senado de la República aprobó la iniciativa para decretar el 13 de noviembre como “Día Nacional de la Prediabetes”, para concientizar a la población de someterse a exámenes de sangre de manera regular.

“Yo les recomendaría practicarse estudios dos veces por año, por lo menos, para detectar la prediabetes y desde ya comer sanamente y hacer ejercicio. La diabetes es un padecimiento prevenible, solo se requiere tener disciplina y valorar la propia salud”, concluyó.