Coahuila refuerza vigilancia a notarías y sancionará irregularidades

El secretario de Gobierno del Estado, Óscar Pimentel González, informó que los procedimientos de supervisión buscan evitar el mal uso de la fe pública y brindar mayor certeza jurídica a la ciudadanía.

La Dirección de Notarías de Coahuila mantiene revisiones ordinarias y extraordinarias para garantizar el correcto desempeño de los fedatarios públicos y aplicar sanciones en caso de detectar irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Explicó que, con autorización del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se han establecido medidas para sancionar a los notarios que incurran en prácticas indebidas, que pueden ir desde el retiro temporal de su FIAT hasta la cancelación definitiva de la patente.

“Los notarios que hacen mal uso de la fe pública pueden ser sancionados con el retiro temporal de su FIAT y, en algunos casos, de manera definitiva”, señaló el funcionario estatal.

Pimentel González detalló que durante el año anterior fueron retiradas entre tres y cuatro patentes notariales debido a inconsistencias detectadas en sus funciones; sin embargo, durante el presente año no ha sido necesario aplicar nuevas sanciones, al mantenerse un funcionamiento adecuado en las notarías de la entidad.

El funcionario destacó que estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer la legalidad, proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar que los servicios notariales se desarrollen bajo principios de responsabilidad y transparencia.