Coahuila: sorprende Jericó Abramo Masso como músico; comparte video y se viraliza en redes

A pesar de las felicitaciones, no faltaron críticas hacia su desempeño legislativo. Uno de los comentarios expresó: “Para eso es bueno el diputado, pero para legislar solo está de sobra en el Congreso, no arregla nada ni propone nada, solo mire Saltillo cómo está”. Ante esto, Abramo Masso no dudó en responder, detallando su labor legislativa y defendiendo su contribución al país: “17 iniciativas de ley presentadas, 5 aprobadas, 4 rechazadas, el resto en discusión en comisiones, además de nuestro trabajo de lucha por un mejor país, en campo y en las comisiones legislativas que integro donde defiendo a Coahuila día a día. Le recomiendo se informe mejor. Abrazo fuerte”.

Este episodio revela una nueva dimensión de Jericó Abramo Masso, quien también demuestra su pasión por la música, dejando a muchos de sus seguidores ansiosos por descubrir qué otras sorpresas les depara este versátil legislador.