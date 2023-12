El exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, desata guerra en redes con publicación

Y es que Fayad hizo esta declaración tras su nombramiento como embajador: “La verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador, ninguno. Gracias que me los han visto, y quien me los vea, pero en lo personal, creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos años y he estado muchos años en el servicio público”, admitió el exgobernador de Hidalgo al comparecer ante senadores y aceptar que no se siente merecedor del cargo propuesto por el presidente López Obrador.

Recordemos que Fayad era el gobernador del estado de Hidalgo cuando su partido, el PRI, teniendo como candidata a Carolina Viggiano perdió las elecciones ante Morena.

En medio de declaraciones explosivas, confrontaciones en redes sociales y una carrera política en constante ebullición, Rubén Moreira emerge como una figura en la escena política mexicana, tras su nombramiento como parte de la campaña de Xóchitl Gálvez.