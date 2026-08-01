Coahuila: Talento juvenil avanza a la fase regional de Vive libre sin drogas

El Concurso Estatal de Talentos de la estrategia Vive libre sin drogas avanzará a su etapa regional después de reunir a cerca de 800 niñas, niños y jóvenes durante las eliminatorias municipales realizadas en los 38 municipios de Coahuila. La iniciativa, impulsada por el Gobierno del Estado a través del DIF Coahuila, en coordinación con la Secretaría de Cultura y otras dependencias, utiliza el arte, la cultura y el deporte como herramientas para fomentar estilos de vida saludables y prevenir el consumo de sustancias.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, señaló que generar espacios para que las nuevas generaciones desarrollen sus habilidades también contribuye a fortalecer su autoestima y ofrecerles alternativas para construir proyectos de vida alejados de las adicciones. “En el DIF Coahuila creemos que prevenir también significa brindar oportunidades. Cada niña, niño y joven que sube a un escenario encuentra un espacio para expresarse, descubrir sus capacidades y fortalecer su confianza”, afirmó.

NUEVA ETAPA PARA LOS PARTICIPANTES Después de las presentaciones municipales, alrededor de 100 participantes obtuvieron su pase a la fase regional, donde competirán en las categorías de Canto infantil, Canto juvenil, Baile infantil y Baile juvenil. Las eliminatorias regionales comenzarán durante la tercera semana de agosto y reunirán a representantes de las distintas regiones de Coahuila, quienes buscarán avanzar a la gran final estatal.

Esther Quintana Salinas, secretaria de Cultura, destacó que las actividades artísticas permiten que niñas, niños y jóvenes desarrollen disciplina, creatividad y capacidades de expresión. “Cada escenario representa una oportunidad para que nuestras niñas, niños y jóvenes descubran el poder de su talento. Desde la Secretaría de Cultura seguiremos impulsando espacios donde la creatividad, la disciplina y la expresión artística se conviertan en herramientas”, señaló. Durante la primera fase, las presentaciones contaron con la participación de familias, docentes, autoridades y ciudadanos, quienes acompañaron a los concursantes en los distintos municipios.

La estrategia Vive libre sin drogas contempla acciones coordinadas desde la familia, la educación, la cultura y el deporte, con el propósito de fortalecer la prevención y ampliar las alternativas de desarrollo para las nuevas generaciones. Las autoridades estatales invitaron a la población a acompañar las competencias regionales y reconocer el esfuerzo de participantes, familias, docentes e instructores que forman parte del proyecto.