Coahuila: Talento juvenil avanza a la fase regional de Vive libre sin drogas

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    Coahuila: Talento juvenil avanza a la fase regional de Vive libre sin drogas
    Las actividades artísticas forman parte de las acciones de prevención dirigidas a las nuevas generaciones. CORTESÍA

Cerca de 100 participantes buscarán avanzar a la final estatal tras superar las eliminatorias municipales realizadas en los 38 ayuntamientos

El Concurso Estatal de Talentos de la estrategia Vive libre sin drogas avanzará a su etapa regional después de reunir a cerca de 800 niñas, niños y jóvenes durante las eliminatorias municipales realizadas en los 38 municipios de Coahuila.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno del Estado a través del DIF Coahuila, en coordinación con la Secretaría de Cultura y otras dependencias, utiliza el arte, la cultura y el deporte como herramientas para fomentar estilos de vida saludables y prevenir el consumo de sustancias.

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La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, señaló que generar espacios para que las nuevas generaciones desarrollen sus habilidades también contribuye a fortalecer su autoestima y ofrecerles alternativas para construir proyectos de vida alejados de las adicciones.

“En el DIF Coahuila creemos que prevenir también significa brindar oportunidades. Cada niña, niño y joven que sube a un escenario encuentra un espacio para expresarse, descubrir sus capacidades y fortalecer su confianza”, afirmó.

$!Cerca de 800 niñas, niños y jóvenes participaron en las eliminatorias municipales del Concurso Estatal de Talentos.
Cerca de 800 niñas, niños y jóvenes participaron en las eliminatorias municipales del Concurso Estatal de Talentos. CORTESÍA

NUEVA ETAPA PARA LOS PARTICIPANTES

Después de las presentaciones municipales, alrededor de 100 participantes obtuvieron su pase a la fase regional, donde competirán en las categorías de Canto infantil, Canto juvenil, Baile infantil y Baile juvenil.

Las eliminatorias regionales comenzarán durante la tercera semana de agosto y reunirán a representantes de las distintas regiones de Coahuila, quienes buscarán avanzar a la gran final estatal.

$!El programa Vive libre sin drogas es impulsado por el DIF Estatal.
El programa Vive libre sin drogas es impulsado por el DIF Estatal. CORTESÍA

Esther Quintana Salinas, secretaria de Cultura, destacó que las actividades artísticas permiten que niñas, niños y jóvenes desarrollen disciplina, creatividad y capacidades de expresión.

“Cada escenario representa una oportunidad para que nuestras niñas, niños y jóvenes descubran el poder de su talento. Desde la Secretaría de Cultura seguiremos impulsando espacios donde la creatividad, la disciplina y la expresión artística se conviertan en herramientas”, señaló.

Durante la primera fase, las presentaciones contaron con la participación de familias, docentes, autoridades y ciudadanos, quienes acompañaron a los concursantes en los distintos municipios.

$!Alrededor de 100 participantes avanzaron a la fase regional, donde competirán en canto y baile.
Alrededor de 100 participantes avanzaron a la fase regional, donde competirán en canto y baile. CORTESÍA

La estrategia Vive libre sin drogas contempla acciones coordinadas desde la familia, la educación, la cultura y el deporte, con el propósito de fortalecer la prevención y ampliar las alternativas de desarrollo para las nuevas generaciones.

Las autoridades estatales invitaron a la población a acompañar las competencias regionales y reconocer el esfuerzo de participantes, familias, docentes e instructores que forman parte del proyecto.

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