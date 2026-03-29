‘Vive libre sin drogas’: Coahuila refuerza su estrategia contra adicciones con enfoque en comunidad y prevención

Con la mira puesta en construir espacios más seguros, saludables e incluyentes, el DIF Coahuila desplegó una nueva etapa de su política pública orientada a atender uno de los retos más persistentes: el consumo de sustancias en edades tempranas. La estrategia para 2026 no parte de cero. Se trata de una evolución que busca ampliar el alcance de acciones preventivas y de acompañamiento, apostando por la cercanía con las familias y la intervención directa en comunidades.

Estas medidas consolidan el trabajo previo realizado en 2025, cuando actividades como concursos estatales, capacitaciones y diplomados sentaron las bases de una red de atención más robusta. Lejos de ser esfuerzos aislados, las acciones responden a una coordinación entre distintos niveles de gobierno, lo que ha permitido posicionar esta estrategia como una de las más relevantes en el estado en materia de prevención. El llamado se mantiene abierto: participar, informarse y acercarse en caso de necesitar apoyo. Las herramientas están disponibles y buscan ser, para muchas familias, un primer paso. En ese camino, el objetivo es claro: que el bienestar deje de ser aspiración y se convierta en una realidad cotidiana.

Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del organismo, subrayó que el eje central es brindar herramientas reales para la toma de decisiones informadas, asimismo, dio a conocer las actividades del programa “Vive libre sin drogas 2026”. “El compromiso es acompañar, orientar y generar alternativas para que niñas, niños y jóvenes encuentren caminos saludables”, expresó. EL JUEGO, EL ARTE Y LA COMUNIDAD COMO ESCUDO Entre las principales apuestas destaca la Copa de campeones en su versión de barrio, un torneo de futbol 5 que pretende reunir a alrededor de mil 500 participantes distribuidos en 300 equipos mixtos. La competencia se integrará a la caravana “Vamos equipo, vamos México, Coahuila pa’l mundo”, donde el deporte deja de ser solo recreación para convertirse en un vehículo de prevención. A la par, se impulsarán concursos de canto y baile en categorías infantil y juvenil. Más que una vitrina de talento, estos espacios buscan canalizar la energía creativa hacia entornos positivos que fortalezcan el desarrollo personal. ATENCIÓN CERCANA: TECNOLOGÍA Y TERRITORIO La estrategia también se sostiene en herramientas de contacto directo. El Chatbot Vivi ha superado las 500 interacciones, mientras que la Unidad “Acércate” ha brindado atención a más de 7 mil personas en distintas regiones.

A ello se suman centros especializados, conferencias y acciones de orientación que permiten atender tanto la prevención como los casos que requieren intervención. Estas medidas consolidan el trabajo previo realizado en 2025, cuando actividades como concursos estatales, capacitaciones y diplomados sentaron las bases de una red de atención más robusta. Lejos de ser esfuerzos aislados, las acciones responden a una coordinación entre distintos niveles de gobierno, lo que ha permitido posicionar esta estrategia como una de las más relevantes en el Estado en materia de prevención. El llamado se mantiene abierto: participar, informarse y acercarse en caso de necesitar apoyo. Las herramientas están disponibles y buscan ser, para muchas familias, un primer paso. En ese camino, el objetivo es claro: que el bienestar deje de ser aspiración y se convierta en una realidad cotidiana.

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