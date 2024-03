Coahuilense presenta componente para abaratar pruebas PCR y buscar soberanía tecnológica

El científico coahuilense Luis Mario Rodríguez, fue el responsable del desarrollo tecnológico de una polimerasa capaz de abaratar los costos en las pruebas PCR.

De acuerdo con el doctor en biotecnología originario de Torreón, de haber contado con el componente durante la pandemia de COVID-19, las pruebas para detectar el virus pudieron haber pasado de costar hasta 3 mil 500 a 100 o 150 pesos cada una.

“Al poder producirla en territorio nacional, se garantiza la soberanía sobre un producto que puede ser estratégico. Si este producto hubiera estado disponible, esto hubiese permitido que la gente no hubiera perdido los empleos en la época del COVID, porque en lugar de encerrarlos en las casas a todos, habría sido solamente encerrar a los enfermos”, explicó el científico de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Aclaró que las pruebas PCR no solo sirven para detectar COVID-19, sino que permiten conocer la información genética de una persona con mucha precisión. “Tiene una alta sensibilidad y especificidad. En español simple, significa que si dice que está algo, es porque está, y lo que dice que es, es. No se equivoca”, señaló.

En ese sentido, hizo una analogía en la que la polimerasa es la tinta en una fotocopiadora para realizar las pruebas, de ahí la importancia de buscar producirla en el país.

Rodríguez explicó que tras la liberación de las patentes a inicios del siglo XXI, se comenzó a trabajar en el desarrollo de polimerasas en otros países, por lo que actualmente solo se producen en Estados Unidos y países del sureste asiático como Japón o Corea del Sur.

Al importar la polimerasa en una cadena de frío que no puede rebasar los menos 20 grados centígrados, se condiciona el desempeño porque no se puede acceder fácilmente a los componentes.

Ante lo anterior, montó en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica del Tec de Monterrey, un proyecto de escalamiento a nivel de plan piloto para desarrollar la capacidad de producir esta enzima en Monterrey para el noreste mexicano.

Luego del éxito de ese plan piloto, durante la época del COVID se colaboró con la Universidad Autónoma de Coahuila para avalar el desarrollo de la tecnología para posibles escenarios epidemiológicos con la intención de tener soluciones a mediano plazo en ese ámbito.

PUEDE EVITAR OTRA PANDEMIA

Rodríguez mencionó que existen enfermedades endémicas y puso como ejemplo que en Coahuila y Durango se presentan casos de tuberculosis a los que los antibióticos ya están presentando resistencia.

Agregó que dicha resistencia puede provocar un aumento en los casos de la enfermedad para los que eventualmente tendrá que hacerse un diagnóstico epidemiológico, y serán claves las pruebas PCR.

Señaló que para hacer el diagnóstico epidemiológico, las pruebas por métodos tradicionales y clorhidrológicos toman como un mes, mientras que la PCR toma tres horas. Por ello, hizo énfasis en alcanzar la soberanía tecnológica.

“Eventualmente, no digo mañana, esperemos que no pasado, si no se maneja epidemiológicamente de manera apropiada, vamos a tener un caso de tuberculosis muy serio de la infección, los antibióticos que tiene el sector salud no van a funcionar y se puede convertir en una pandemia y vamos a pagarlo hasta México”, expuso.

“Suena muy descabellado, suena muy de película de ciencia ficción, pero se llamó COVID en el 2020. Esas cosas pasan cuando no se manejan apropiadamente. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la inversión? Pues no nada más que sea barata, sino que te ayuda a monitorear, por ejemplo, enfermedades”, finalizó.