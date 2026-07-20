Se deslinda La Vaca Argentina de agresión contra perrito en Saltillo

La Vaca Argentina Saltillo se deslindó de cualquier vínculo con la persona señalada por el caso de maltrato animal contra Rocky, luego de que su nombre fuera relacionado públicamente con el presunto responsable de la agresión. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el restaurante condenó cualquier acto de violencia, maltrato o crueldad hacia personas o animales, y lamentó los hechos registrados en el fraccionamiento Villa San Miguel, donde un perrito fue presuntamente arrastrado por una camioneta.

La empresa aclaró que no mantiene ningún tipo de relación con la persona señalada en la investigación y rechazó que exista algún vínculo entre el establecimiento y el presunto responsable. “Se ha vinculado a La Vaca Argentina Saltillo con la persona a quien presuntamente se le acusa de estos hechos; compartimos abiertamente con nuestra comunidad que no tenemos ningún tipo de relación con esta persona”, señaló la compañía. El restaurante informó que se mantiene a disposición de las autoridades correspondientes en caso de que requieran algún tipo de apoyo para el desarrollo de las investigaciones y reiteró su compromiso con la comunidad.

ROCKY PERMANECE EN TERAPIA INTENSIVA TRAS SUFRIR POLITRAUMATISMO SEVERO El estado de salud de Rocky, el perro que fue víctima de un presunto caso de maltrato animal en Saltillo, continúa siendo delicado. La clínica veterinaria PetsCare informó que el animal permanece internado en el área de Terapia Intensiva debido a las lesiones provocadas por un politraumatismo severo. A través de un comunicado, el centro médico agradeció las muestras de apoyo y las oraciones que ciudadanos han enviado para la recuperación del can, además de señalar que el equipo veterinario mantiene atención especializada las 24 horas del día para intentar estabilizar su condición. “Rocky continúa en estado crítico por politraumatismo severo y permanece en Terapia Intensiva recibiendo atención especializada 24/7”, informó la clínica. El personal médico indicó que continúa realizando todos los esfuerzos posibles para lograr una evolución favorable y pidió a la ciudadanía mantenerse al pendiente del estado del animal. Asimismo, PetsCare confirmó que ya existe colaboración con las autoridades encargadas de investigar el caso, quienes mantienen seguimiento cercano de la situación del perro mientras se integran los elementos correspondientes.