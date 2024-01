Con amenaza de Lupita D’alessio a Andrea Legarreta y Galilea Montijo, recuerdan cuando programa ‘Hoy’ visitó Saltillo

De acuerdo con el clip y en el que se muestra un reloj en pantalla, a las 09:36 horas Galilea Montijo anuncia que ella y Andrea Legarreta fueron agredidas por Lupita D’alessio.

“A mí sí me da, de verdad, mucha tristeza, siento muy feo de escuchar, hablar a Lupita así, porque es una gran artista, alguien a quien queremos, admiramos mucho por lo que ella ha dado al mundo musical, una gran artista, y de verdad me da mucha tristeza que ella hable así últimamente, no de nosotros, de quien le haga ‘así’ nada más”.

Y es que un día anterior, la “Leona dormida” llamó al programa “La Oreja” para arremeter en contra de la dupla, pues supuestamente las conductoras se habían burlado de su hijo al enterarse de que este estaba trabajando como vendedor de nieve.

TE VOY A SACAR LOS OJOS

El pleito inició cuando las presentadoras del programa matutino de Televisa difundieron una noticia que mostraba a César, el hijo menor de la reconocida cantante, desempeñándose en una heladería ubicada en un centro comercial de la Ciudad de México.

La nota resaltaba que Lupita había enviado a su hijo al establecimiento con el propósito de que adquiriera aprecio por el trabajo y comprendiera el esfuerzo necesario para ganar dinero.

Sin embargo, durante la transmisión, Andrea exclamó de manera divertida la frase ‘Nieves, nieves, nieves’, imitando la forma de anunciar productos en los comercios populares de México.

En respuesta a esta situación, la cantante de “Mentiras” contactó al desaparecido programa de espectáculos “La Oreja”, conducido en ese momento por los periodistas Juan José Origel y Flor Rubio. Lupita se quejó de la manera en que, según ella, el programa “Hoy” se había mofado de su hijo.

“Yo quiero dirigirme directamente a Andrea Legarreta, Andrea, yo a ti respeto, respeta a mi familia, respeta a mis hijos, yo no me meto con tus hijos; y a ti Galilea muchos menos, porque tú no los tienes, entonces mucho menos puedes hablar”, dijo a través de una llamada telefónica.

“Qué burlona es Andrea Legarreta, cómo cambió esa niña, tan bonita que era, es otra persona completamente, te pido por favor que no te vuelvas a meter con mis hijos porque te saco los ojos, Andrea, a ti y a todos los que te rodean, nada más te digo eso a ti, y a ti Galilea”, expresó ‘la leona dormida’ bastante molesta.

Pero la polémica no solo quedó ahí, pues la periodista Shanik Berman también fue atacada. Mientras D’alessio comentaba “es una honra que mi hijo tenga esa trabajo, me parece muy bien que trabaje desde ahorita para que valoren lo que uno les da”, Berman le dijo que la querían mucho, a lo que Lupita D’Alessio respondió “tú cállate”.

‘NIEVES, NIEVES, NIEVES, NIEVES’ ES UN CHISTE INTERNO

Ante estas declaraciones, Legarreta mencionó que sus comentarios no fueron hechos con malicia, sino que se trató de un malentendido.

“Nosotras dimos una información en la que Lupita, no sabemos si fue de castigo o no, pero el chiste es que su niño está trabajando, vendiendo helados... Hay un chiste interno (en el programa), cada vez que hay helados o lo que sea, hay muchos vendedores que dicen: ‘nieves, nieves, nieves, nieves’, entonces, yo hice ese comentario nunca con el afán, de corazón lo digo, de ofender al hijo de Lupita”.

Sin embargo, respecto a la amenaza que se le hizo sobre sacarle los ojos, la conductora dijo que notaba a la intérprete muy irritable y extremista. Añadió que ella sabía lo que era trabajar duro, pues desde joven laboró como vendedora de helados y en una plaza comercial.

“Nunca me ha parecido indignante el trabajo que tiene tu niño, al contrario, me parece muy digno y me parece muy lindo, qué pena de verdad, Lupita, que lo tomes de esa manera, porque no va por ahí y siempre te hemos respetado a pesar de todo”, dijo en ese momento.

Ante este polémico episodio, las redes sociales se inundaron con comentarios clasificando la trifulca como “pelea de NyE”, jerga popularmente conocida en internet que significa “N*aco y Estúpido”.

“Pelea de NyE. Con qué cara (D’alessio) defendía a sus hijos si ella misma en su tiempo le valió [...] y los abandonó”, arremetió un usuario. Mientras que otros opinaban sobre el trabajo de Legarreta en años anteriores: “Ay, yo sí recuerdo que años atrás, la Legarreta sí era bien criticona como la Chapoy”.