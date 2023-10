Con Atlas de Contaminación, busca Secretaría de Medio Ambiente en Coahuila detectar y monitorear ‘focos rojos’

ACUÑA, COAH - La secretaria del Medio Ambiente de Coahuila (SEMA), Eglantina Canales, dio a conocer que la dependencia a su cargo busca contar con un mapa de contaminación en Coahuila, con el fin de detectar dónde está el mayor índice, cuáles son las fuentes y actuar para reducirlo.

“En todo el Estado tenemos problemas de contaminación, pero no está normada; no sabemos si es mucha o es poca. Lo que queremos nosotros es tener un Atlas que nos permita saber dónde están los puntos de mayor contaminación y darle seguimiento e ir buscando cuáles son las fuentes que los producen y cómo podemos reducirlo”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR: Tren Maya se inaugura el 15 de diciembre, pero solo de Palenque a Cancún, revela AMLO

Canales dijo que, en ciudades como Acuña, con menos de medio millón de habitantes, no se cuenta con estaciones de monitoreo de la calidad del aire. Sin embargo, es necesario contar con una medición. En muchos municipios, como es el caso de Acuña, las empresas no tienen emisiones conducidas, es decir, no tienen chimeneas.

Por otro lado, también se hizo entrega de reconocimientos a empresas establecidas en Acuña por su cumplimiento ambiental en materia de atmósfera y su cumplimiento en la rendición de cuentas que tienen que hacer a la ciudadanía y a la SEMA.

Refirió que estas empresas entregaron la información durante 5 años consecutivos, en tiempo y forma, en los formatos adecuados y datos correctos de sus emisiones.

Añadió que ello contribuye a la elaboración del Atlas estatal, precisamente para después enviar un resumen a la Federación y con ello es que México se presenta ante eventos internacionales de este tipo.

TE PUEDE INTERESAR: En marcha en Coahuila el Programa Alimentario de Leche y Huevo; apoyos sociales continuarán con Manolo

“Así que el que las empresas lo hagan bien tiene repercusiones a nivel internacional, y por eso lo celebramos”, aseveró.

Agregó que, en Coahuila, en los municipios de Acuña y Ramos Arizpe, figuran muchas empresas con ese cumplimiento.