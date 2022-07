Con el alza de precios en pan, ¿subirán costos de hamburguesas y hot dogs en Saltillo?

Quienes ya han sido afectados con el incremento del precio de los cárnicos y embutidos aseguran que no les permite mantener los precios que antes sostenían para sus clientes

Saltillo, Coahuila.- El precio de hot-dogs y hamburguesas que se comercializan en algunas esquinas de la zona Centro podrían incrementar sus precios ante el anuncio de que Bimbo aumentará sus costos por inflación, aseguraron locatarios del sector.

Quienes ya han sido afectados con el incremento del precio de los cárnicos y embutidos, aseguraron, lo cual no les permite mantener los precios que antes sostenían para sus clientes: los hot dogs entre 15 y 20 pesos y las hamburguesas entre 25 y 35 pesos.

“También las personas deben entender que cada ingrediente sube de precio y es imposible mantener las ventas o el negocio si nosotros no lo hacemos, además no será mucho”, expresó Roberto Fidel, comerciante de la zona.

TAL VEZ TE INTERESE: ¡Inflación a 9%!... afectaría a 80 millones de mexicanos, perdiendo el 40% de su ingreso por el alza de precios

Otros locatarios aseguraron que esto no les impactará, pues su marca de pan no es Bimbo, sin embargo, esperan que otras empresas no hagan lo mismo, además, consideraron que el alza, en caso de que se incrementarán todos los panes, sería equivalente.

“No por eso vamos a dar en 100 pesos la comida, se agregan uno o dos pesos según lo que incrementa el pan, se buscan opciones antes que comprar el más costoso, se busca que el proveedor no sea el caro porque si no eso infla el producto”, consideró María Ángeles, también comerciante.

Por su parte, trabajadores de expendios, aseguraron que sí esperan un incremento en sus ventas, pues en dichos establecimientos la venta está por debajo del precio que se ofrece en las tiendas de abarrotes o conveniencia, pues los productos están próximos a caducar.