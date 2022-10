Con el uso de tecnología como un satélite y dos detectores de helio, Aguas de Saltillo está encontrando fugas invisibles, y tan sólo en un período de 10 meses reparó mil 300 fugas en las cuales el agua no brotaba a la superficie; esto representa 156 litros por segundo, el consumo de 122 mil saltillenses.

Lluís Jordan i Bayod, director Técnico de Aguas de Saltillo (Agsal) explicó que hay dos mil 900 kilómetros de red de agua en la ciudad, el equivalente en distancia lineal de Saltillo a Nueva York, en Estados Unidos, y las fugas invisibles representan una pérdida del líquido sin que exista el reporte de la ciudadanía, que sí lo hace a través de redes sociales, teléfono y aplicación telefónica en el caso de fugas visibles.

“Si no hay agua la ciudad no puede seguir creciendo. No van a venir industrias, y no habrá trabajo. Nosotros lo que hacemos es que el agua no sea un freno para la ciudad, sino que sea un motor, que la ciudad pueda crecer todo lo que los saltillenses quieran”, dijo Jordán

Actualmente la eficiencia en el abasto de agua es del 78 por ciento, de 100 litros que se ingresan a la red, 78 litros logran facturarse a un consumidor, pero Agsal tomó las riendas del sistema operador con una eficiencia del 45 por ciento. Sin embargo, no toda el agua que no se factura se pierde por fugas, hay otros motivos como reparaciones a la red, consumo ilegal sin medición, y limpieza de lugares de almacenamiento.