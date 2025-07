¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

El poeta y su bocota...llena de monstruos... de Arturo Mariño

Explora monstruos en diversas formas, desde lo lúdico hasta lo escatológico. Con un estilo único y un tono irreverente hacia el amor y la religión.

Este libro presenta una colección de poemas donde los monstruos no son los tradicionales seres terroríficos, sino criaturas que habitan en diferentes mundos. El autor utiliza estas criaturas para explorar temas como el deseo, la muerte, la religión, el amor y la condición humana, rompiendo con las normas tradicionales y mezclando humor e irreverencia.

Leer enamora el alma de César Ortega Amezcua

La lucha por la libertad se manifiesta a través de los personajes que enfrentan restricciones impuestas por su entorno, ya sea por relaciones tóxicas o sistemas opresivos como el apartheid en Sudáfrica. La búsqueda de identidad es un tema central, donde los protagonistas deben reconciliar sus deseos y aspiraciones con las expectativas sociales y familiares, lo que los lleva a un proceso de autodescubrimiento y reinvención. Resiliencia ante la adversidad se refleja en su capacidad para superar obstáculos, aprender de sus experiencias dolorosas y encontrar la fuerza para recomenzar.

Muchos besos de Fernando J. Elizondo Garza

Breve conjunto de aforismos que abordan diversos matices del acto de besar, como una reflexión en torno a este gesto tan cotidiano como especial. Interesante por su brevedad. Contundente para entender el universo del escritor.

Muerte a los pinches artistas del sur de Texas de Fernando A. Flores

En estos diez cuentos, que en otro momento y en otras palabras fueron publicados como Death to the Bullshit Artists of South Texas, encontramos personajes que escapan al rock, al silencio, o a una combinación de ambas cosas. Jóvenes, adultos sin rumbo, marginales y viejas leyendas encuentran en el sonido un atisbo de trascendencias invisibles, quizás cercanas o escondidas en los surcos de un disco: la gloria del tiempo eterno del underground, de rebeldías que se sostienen a sí mismas, que existen para comunidades que son un puñado de conocedores, distraídos visitantes a un bar o solo dos amigas en una sala de ensayo. Están también los ecos de lo fantástico, de la ficción de autores de culto, y sí, la frontera entre México y Estados Unidos: estamos en las orillas y de ahí saltamos a la nada o la gloria.