Consternación por fallecimiento del empresario Don Arturo González Valdés en Saltillo

Apenas hace ocho meses, a la edad de 90 años, el presidente del Consejo de Administración de Aleaciones y Metales Industriales de Saltillo, fue uno de los galardonados con la Presea Águila Canacintra que se entregó en el marco de los XXVI Enlaces Productivos e Innovación Tecnológica de Canacintra Coahuila Sureste.

Generó consternación entre la comunidad el fallecimiento de don Arturo González Valdés, Canacintra Coahuila Sureste y la Asociación de Industriales de Ramos Arizpe ( AIERA ), estuvieron entre los representantes del sector privado que externaron sus condolencias a su familia.

Los servicios funerarios de don Arturo González (1935-2026) se realizarán en las Capillas Renacimiento ubicadas en Blvd. Nazario Ortiz Garza #3951, el miércoles primero de julio a partir de las 16 horas pm. La misa se celebrará a las 21 horas en el oratorio de las mismas capillas.

El triduo de misas se celebrará los días martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de julio, a las 18 horas en la Parroquias Santa María Reina de los Apóstoles.

SEMBLANZA DE DON ARTURO

En octubre del año pasado, cuando se presentaba su semblanza se destacaba que nació el 10 de mayo de 1935 en la congregación de San Juan Bautista, municipio de Ramos Arizpe, hijo de don Santiago González y doña María de Jesús Valdés.

En 1942 se trasladó a Saltillo, años después de su ingreso a la Academia Militarizada, Victoriano Cepeda, donde se graduó como contador privado, sus primeros pasos laborales fueron en el Banco de Londres de México y en Moto Islo, experiencias que marcaron el inicio de una larga trayectoria.

Con el deseo de superarse, en 1958 se sumó a la Ciudad de México para estudiar la carrera de Contador Público en el Instituto Politécnico Nacional, y mientras cursaba sus estudios, trabajó en la Compañía Operadora de Teatros y más tarde, se integró al Grupo Industrial Saltillo.

En 1967 contrajo matrimonio con Yolanda Hernández en Guadalajara, donde nacieron sus tres primeros hijos, Yolanda, Arturo y Mónica. En esa etapa de trabajo en diversas empresas, amplió su experiencia en sectores diversos, entre ellos la manufactura y la petroquímica.

En 1974, la familia regresó a Saltillo, donde don Arturo se asoció como gerente administrativo de Pasteurizadora La Saltillera, poco después como sugerencia de su esposa, emprendió una serie de comercios, zapaterías y tiendas de autoservicio de Conasupo, en las que Yolanda participó activamente, fue en ese entonces cuando llegó su cuarto hijo, Gerardo.

Con los años, Yolanda volvió a inspirarlo a dar un nuevo paso y fue así que en 1991 nació AMISSA, la primera empresa instalada en el Parque Industrial de Ramos Arizpe, lo que comenzó como una pequeña fundición de aluminio para la industria local, se convirtió en una compañía con presencia internacional.

En 2004 se abrió paso en la inyección de aluminio a presión y en 2007 se diversificaron con dos nuevas empresas, Alcast se dedicó a la inyección de aluminio, así como con otra ubicada en el giro del transporte.