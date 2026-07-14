Concluyen preparatoria 270 mujeres en Ramos Arizpe; entregan 65 becas universitarias

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un total de 270 mujeres concluyeron sus estudios de preparatoria abierta y 65 más recibieron becas universitarias como parte del programa “Mujeres Echadas Pa’ Delante”, en un evento encabezado por la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino. Durante la ceremonia, Paola Rodríguez destacó que este programa impulsa el desarrollo de miles de mujeres en Coahuila al brindarles la oportunidad de concluir su formación académica y continuar con estudios de nivel superior.

Durante el evento también estuvieron presentes la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras; la secretaria de las Mujeres de Coahuila, Mayra Valdés González; el secretario de Educación del Estado, Emmanuel Garza Fishburn; así como regidores y funcionarios municipales.

“La educación cambia la historia de una mujer, pero también la de su familia, de su comunidad y de todo Coahuila. Ustedes son ejemplo de que los sueños no tienen fecha de caducidad y de que siempre es posible empezar de nuevo con determinación y esperanza”, expresó. Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino reconoció el esfuerzo de las graduadas, quienes lograron concluir la preparatoria mientras atendían responsabilidades laborales, familiares y personales, y reiteró el compromiso del Gobierno Municipal con el fortalecimiento de la educación. “Cada certificado que hoy reciben representa mucho más que un documento; es la prueba de su valentía, de su perseverancia y de que nunca es tarde para seguir preparándose. Cuando una mujer estudia, fortalece a su familia, inspira a su comunidad y construye un mejor futuro para todos”, afirmó.

El programa “Mujeres Echadas Pa’ Delante” busca impulsar el desarrollo integral de las mujeres mediante el acceso a la educación, el acompañamiento académico y la generación de nuevas oportunidades para su crecimiento personal y profesional. Durante el evento también estuvieron presentes la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras; la secretaria de las Mujeres de Coahuila, Mayra Valdés González; el secretario de Educación del Estado, Emmanuel Garza Fishburn; así como regidores y funcionarios municipales.