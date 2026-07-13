Ramos Arizpe ofrece más oportunidades para las nuevas generaciones: Tomás Gutiérrez

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    Ramos Arizpe ofrece más oportunidades para las nuevas generaciones: Tomás Gutiérrez
    Tomás Gutiérrez destaca que Ramos Arizpe ofrece más oportunidades para las nuevas generaciones. CORTESÍA

Cerca de 268 alumnos se graduaron de la Escuela Secundaria Técnica No. 82

RAMOS ARIZPE, COAH.- Las nuevas generaciones de Ramos Arizpe cuentan con una ciudad que ofrece mayores oportunidades para construir un proyecto de vida, gracias al crecimiento económico, la seguridad y la llegada constante de nuevas inversiones que fortalecen el empleo y la calidad de vida, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Durante la ceremonia de graduación de la generación XXXI de la Escuela Secundaria Técnica No. 82 “Hipólito Chárles Martínez”, realizada la mañana de este lunes en el gimnasio del Colegio Zaragoza, el edil acompañó a cerca de 268 estudiantes que concluyeron su educación secundaria e iniciarán una nueva etapa de formación académica.

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Ante alumnos, madres y padres de familia, docentes y autoridades educativas, Gutiérrez Merino destacó que el esfuerzo realizado por los egresados representa el comienzo de un camino con mayores posibilidades en una ciudad que continúa creciendo y generando condiciones favorables para quienes deciden prepararse.

“Hoy tienen frente a ustedes un Ramos Arizpe que avanza con paso firme. Trabajando de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas hemos fortalecido la seguridad, impulsado el desarrollo social y elevado la calidad de vida de nuestras familias. Todo eso hace que cada vez más empresas confíen en nuestra ciudad y lleguen nuevas inversiones que significan más empleos y mejores oportunidades para ustedes”, expresó.

$!El alcalde exhorta a los egresados a continuar su preparación profesional.
El alcalde exhorta a los egresados a continuar su preparación profesional. CORTESÍA

El presidente municipal señaló que Ramos Arizpe continúa consolidándose como uno de los principales polos industriales del país, con proyectos de expansión y nuevas inversiones en sectores como el automotriz, metalmecánico y de energías limpias.

Destacó que durante los últimos dos años empresas como General Motors, Whirlpool, Infinitum Electric y Napoleón han anunciado importantes proyectos de inversión en el municipio, lo que ha fortalecido la economía local y contribuido a la generación de miles de empleos directos.

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Finalmente, Tomás Gutiérrez exhortó a las y los jóvenes a continuar con su preparación profesional, al considerar que la educación, el conocimiento y el esfuerzo son las principales herramientas para aprovechar el desarrollo que registra la ciudad.

“Prepárense, estudien, desarrollen sus talentos y nunca dejen de soñar en grande. Ramos Arizpe seguirá trabajando para ofrecerles las condiciones necesarias para que puedan construir aquí mismo un futuro de éxito para ustedes y sus familias”, concluyó el alcalde.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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