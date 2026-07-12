Ramos Arizpe rehabilita más de mil 350 viviendas y amplía apoyos para empleo y agua

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Coahuila
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    Ramos Arizpe rehabilita más de mil 350 viviendas y amplía apoyos para empleo y agua
    Más de mil 350 viviendas han sido intervenidas mediante el programa ‘Enchúlame la Casa’. CORTESÍA.

Los programas municipales incluyen mejoramiento de fachadas, tinacos y bombas, además de empleos temporales para limpieza y conservación de espacios públicos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Más de mil 350 viviendas han sido intervenidas durante 2026 mediante programas de mejoramiento urbano del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, mientras que familias también pueden acceder a equipos subsidiados para almacenar agua y a oportunidades de empleo temporal.

A través del programa “Enchúlame la Casa”, se realizan trabajos de rehabilitación de fachadas y espacios exteriores en diferentes colonias, con el propósito de mejorar las condiciones del entorno y la imagen de los sectores atendidos.

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La estrategia se desarrolla en coordinación con el Gobierno de Coahuila y busca beneficiar principalmente a hogares que requieren apoyo para conservar o renovar el exterior de sus viviendas.

En materia de abastecimiento doméstico, el programa “Tinacos Para Todos” permite adquirir depósitos tricapa con capacidad de mil 200 litros, así como bombas de agua, a precios subsidiados.

De acuerdo con la información municipal, este apoyo representa un ahorro aproximado de mil 500 pesos frente al precio comercial y facilita que las familias cuenten con mayor capacidad de almacenamiento de agua.

$!El programa busca mejorar la imagen urbana de diferentes colonias de Ramos Arizpe.
El programa busca mejorar la imagen urbana de diferentes colonias de Ramos Arizpe. CORTESÍA.

La Secretaría de Desarrollo Social mantiene además los programas “Ola Verde” y Empleo Temporal, dirigidos a mujeres y hombres que requieren una fuente de ingreso.

Las personas incorporadas participan en labores de limpieza, mantenimiento de áreas públicas y otras tareas de apoyo en diferentes sectores del municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que los programas buscan atender necesidades relacionadas con vivienda, empleo y economía familiar, además de ampliar la cobertura de los apoyos sociales.

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El secretario de Desarrollo Social de ese municipio, José Humberto García Zertuche, informó que las estrategias continuarán vigentes para incorporar a más habitantes y atender distintos sectores de Ramos Arizpe.

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