Conflicto de AHMSA está próximo a resolverse: Alcalde de Frontera

A pesar de este escenario económico desafiante y la consiguiente pérdida de empleo en la Región Centro, el alcalde afirmó que la situación podría estar cerca de su resolución. Destacó que durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que las negociaciones están progresando, y el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, tiene la instrucción de avanzar en el proceso.

“Yo creo que estamos muy próximos, no solo lo creo si no lo quiero y ojalá así sea porque los primeros que están muy lastimados es la gente de los obreros y los que invirtieron todo su patrimonio y su esfuerzo durante años a Altos Hornos de Mexico y no han recibido pago alguno. Ojalá que haya una luz buena, que venga mejoría”, agregó.

Piña Amaya explicó que los 17 mil trabajadores y proveedores de la acerera deberían tener la certeza, a finales de este año, de que la empresa volverá a operar.

Reconoció que la reactivación no puede ser un proceso a corto plazo, ya que implica un periodo extenso, pero destacó que se ha dado un gran paso en esta dirección.

“Lamentablemente ahí hubo un asunto de de intereses, cosas que pasaron que son ajenos a nosotros y se tiene que resolver, porque el hilo se revienta de la parte más delgada y lo más delgado son los ciudadanos, los trabajadores y la gente que sale lastimada, yo creo que la voluntad del Gobierno Federal esta y se va ver manifiesto”, mencionó el alcalde.