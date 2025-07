No es que la gente no entienda. Es que no ha hecho un proceso interno completo y ha dejado sus decisiones a impulsos y emociones, sin el beneficio del intelecto

“Es que la gente no entiende.” Las lluvias y sus estragos han suscitado una cantidad impactante de comentarios y declaraciones. Unas personas dicen que a quienes tienen dinero, que viven en colonias “caras”, no habría que ayudarles con rescates ni obras públicas, sino que todos los esfuerzos tendrían que gastarse en quienes tienen menos. Si juego un rato al abogado del diablo, entonces es preferible no tener, o bien comprobamos una vez más que el racismo y el clasismo funcionan en ambos sentidos, ¿o no?

Dejando de lado quienes requieren ayuda de cualquier tipo, existe toda la población, de todos los niveles, que viven en lugares sujetos a caudales de agua en tiempos de tormentas fuertes. La gente que no entiende. En esta categoría tendríamos que incluir a los que se meten con sus coches a áreas inundadas, como mi nieto que ahogó un coche.

La verdad es que no quiero criticar a quien no entiende, sino deseo preguntarles y preguntarme, ¿Qué pasa en ese momento o en mi vida que hace que tome riesgos a corto o largo plazo? ¿Cuál es mi situación, desesperación, esperanza, emergencia, o sentido de total arrogancia? Dice mi maestro, con su característica sabiduría, “Somos neuróticos, no pendejos.” Y mi adaptación es, “Nadie es pendejo a propósito.” Piénsalo. ¿Qué cosas has hecho que estaban destinadas a un fracaso eventual? ¿Para qué hiciste las cosas de esa manera? No estabas programando ese fracaso. Él que se metió a la inundación con un Chevy esperaba salir del otro lado. Tal vez tenía prisa. Tal vez había una emergencia. Tal vez estaba harto y quería llegar adonde iba sin importar el costo. Es cierto que a veces no pensamos.

En muchos momentos de la vida, nuestro intelecto y nuestra lógica están ofuscados por emociones e impulsos. No hemos hecho el proceso completo de contemplar el impulso de meternos al charco, de darnos cuenta de que ese impulso está conectado a una emoción (tal vez frustración), y de detenernos un momento de llevar impulso y emoción al intelecto para terminar el proceso y tomar una decisión informada. Informada desde nosotros mismos, cuando menos. Hay muchas cosas involucradas en “entender”. ¿No crees?