Trump aviva el miedo, la indignación y la esperanza en la región agrícola de California

En lo que va de mes no ha habido redadas en el Valle Central. No obstante, Manuel Cunha Jr., presidente de la Liga de Agricultores Nisei, que representa a 500 agricultores y a más de 75,000 trabajadores agrícolas, la mayoría en la región, está nervioso. “ Si tenemos una sola redada de la Patrulla Fronteriza, estamos acabados ”, dijo en una entrevista en su oficina de Fresno. “ Porque nadie va a ir a trabajar a ningún campo o empacadora ”.

Cunha se mostró más optimista tras oír al presidente prometer en Florida la semana pasada que su gobierno estaba trabajando en un sistema para “dar de alta” a los trabajadores agrícolas para que puedan “estar aquí legalmente, pagar impuestos y todo eso”. Los trabajadores agrícolas, añadió el presidente, “ no obtienen la ciudadanía, pero obtienen otras cosas y los agricultores los necesitan para hacer el trabajo. Sin esas personas no podrás operar tu granja ”.

“ Lo escuchamos creo que unas tres o cuatro horas ”, dijo Cunha. Había pensado enviar la declaración del presidente a los agricultores y trabajadores agrícolas de la región. “ Decidimos no hacerlo ”, dijo. “ Las palabras no son claras ”.

Se aconseja a los trabajadores que cuando salgan de los campos se quiten los sombreros y los pañuelos, que los delatarían como trabajadores agrícolas. Se les dice que mantengan sus matrículas al día, que cambien sus rutas de ida y vuelta al trabajo y que no viajen con nadie que no conozcan.

“Se come bien”, dijo. “Se envía bien”.

Vernon emplea a 65 trabajadores del campo, y esta mañana pagaba a 30 de ellos hasta 44 dólares la hora por trabajo a destajo, en función de los kilos de ciruelas recogidos ese día. Los trabajadores estaban subidos a escaleras que llegaban hasta las ramas de árboles rebosantes de fruta y llenaban cajas de plástico, suspendidas sobre sus pechos por correas entrecruzadas sobre sus espaldas, con alrededor de 11 kilos de ciruelas cada una.

“Es un trabajo físico”, dijo Vernon. Los días en que el trabajo que hay es menos demandante, como la poda y el aclareo, los trabajadores ganan 5 dólares por árbol, unos 22 dólares la hora. Alrededor del 70 por ciento son indocumentados, dijo.

Vernon, quien es republicano y votó por Trump, dijo que le gustaría contratar ciudadanos estadounidenses, pero que le ha resultado imposible encontrar personas dispuestas a hacer el trabajo.

“No se han postulado, y no creo que sea un trabajo mal pagado”, dijo. “Si este es un trabajo mal pagado, ¿entonces qué es McDonald’s? Hay salarios mucho más bajos que los que pagamos nosotros”.

Tiene una nave de empaquetado de fruta que da trabajo a otras 70 personas durante todo el año. “Y ahí quizá un 45 por ciento es legal”, dijo. “Se paga un 10 por ciento menos, pero tenemos un mayor porcentaje de gente legal porque trabajar en una fábrica es socialmente aceptable”.

Vernon reconoció que muchos trabajadores estaban dispuestos a ganar menos dinero en una fábrica simplemente para evitar el clima abrasador y las exigencias del trabajo en el campo. Pero, dijo, “si tus hijos estuvieran recolectando ciruelas, aunque ganaran el doble de lo que ganarían en McDonald’s, te daría vergüenza decir que están recolectando ciruelas”.

Durante una marcada escasez de mano de obra agrícola en el Valle de San Joaquín a finales de la década de 1990, Cunha formó parte de un programa que intentó sin éxito conseguir ciudadanos estadounidenses, beneficiarios de asistencia social en California y personas desempleadas, para que trabajaran en los campos. Hubo incontables problemas. Los trabajadores potenciales no querían trabajos estacionales bajo un calor de 38 grados, no tenían manera de trasladarse a los campos, a menudo necesitaban guarderías y recibían poca o ninguna capacitación.

“Fue un desastre total”, dijo Cunha. El programa consideró a los presos, pero, según Cunha, el sindicato de presos dijo que tenía que haber dos guardias en los campos por cada 20 presos, así como tres comidas al día. Se abandonó la idea.

Los cultivadores de árboles frutales dependen en gran medida del trabajo manual, ya que las ciruelas, los melocotones, las nectarinas y los albaricoques deben recogerse con cuidado para evitar magulladuras. “La fruta más delicada de todas es el albaricoque”, dijo Cunha. “Con tan solo mirar un albaricoque se te pone marrón”.

En cambio, los frutos secos —nueces, almendras y pistachos— se recogen en gran medida con una máquina. Su producción se ha disparado en el Valle Central en los últimos años debido al aumento de la demanda mundial y a la creciente popularidad de la leche de almendra en Estados Unidos. Un factor positivo para los cultivadores es que hay menos necesidad de mano de obra de la reserva californiana de trabajadores agrícolas, en su mayoría indocumentados.

“Cada año es menos preocupante”, dijo Daniel Sumner, profesor de economía agrícola de la Universidad de California en Davis. Sumner, exsubsecretario de economía del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, calculó las estadísticas de este artículo sobre la cantidad de fruta, verdura y frutos secos cultivados en el Valle Central y exportados desde ahí.

‘TU CUERPO SE ACOSTUMBRA’

Jorge es un contratista laboral con 900 trabajadores en el campo. Aproximadamente el 70 por ciento son indocumentados. Él proporciona trabajadores a siete cultivadores de uvas de mesa del Valle de San Joaquín, pero tras las redadas del condado de Ventura, muchos estaban demasiado asustados para ir a los campos, sobre todo las parejas.

“Si eran marido y mujer, la esposa no venía porque no querían que se llevaran a los dos”, dijo Jorge, que hablaba a la sombra de un parral y pidió que solo se utilizara su nombre de pila debido a su mano de obra indocumentada. “Si pasaba algo, al menos uno estaba en casa con los niños”.

Jorge nació en Estados Unidos, pero sus padres eran trabajadores agrícolas, y él creció recolectando uvas, peras, melocotones y fresas. Fue duro cuando empezó, dijo, “pero ya sabes, tu cuerpo se acostumbra. Te pones en forma para hacerlo”. Más tarde lo convirtió todo en un negocio.

La mayoría de los ciudadanos estadounidenses que trabajan para él son hijos de padres indocumentados, dijo. “A algunos de ellos, que son jóvenes, de 22 o 23 años, les pregunté: ‘¿Por qué están aquí? Nacieron aquí. Fueron a la escuela aquí’. Su respuesta es: ‘No podemos conseguir trabajo en la ciudad’”.

Una de las trabajadoras de Jorge, una jefa de cuadrilla a cargo de 32 obreros, lleva en Estados Unidos desde 1998 y no tiene documentos, al igual que su marido. Juntos tienen cinco hijos, todos nacidos en Estados Unidos. La mayor, una hija, estudia ahora en la Universidad de California en Los Ángeles, y quiere ser doctora. El menor es un niño de 3 años.

La jefa de cuadrilla, que estaba con Jorge en el parral, dijo que le preocupaban constantemente las redadas, por lo que ella y su marido tenían cuidado de no trabajar juntos en los campos. “A veces pienso: ¿Qué nos va a pasar?”, dijo. “No hay nada, ninguna esperanza”.

La organización de Cunha también ha distribuido entre los trabajadores agrícolas miles de tarjetas rojas, en inglés y español, que pueden entregarse a las autoridades de inmigración. “No deseo hablar con usted, ni responder a sus preguntas, ni firmar o entregarle ningún documento, basándome en mis derechos de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, comienza la tarjeta.

La temporada de recolección de uvas de mesa empieza esta semana. Como siempre, es un trabajo duro. “Hacen 40 grados y tienes que tirar de una carretilla con cuatro cubos de uva, que son unos 36 kilos”, dijo Jorge. Necesita a todos sus trabajadores, y espera que las cosas sigan tranquilas.

“Nos quedan tres meses duros de fruta de todo tipo para cosechar”, dijo Cunha. “Son más de 90 días, todos los días sin saber qué diablos va a pasar”.

Elisabeth Bumiller es redactora de The New York Times. Hasta hace poco fue jefa del buró de Washington. Anteriormente cubrió el Pentágono, la Casa Blanca, la campaña de McCain de 2008 y el Ayuntamiento para el Times. c. 2025 The New York Times Company.

Por Elisabeth Bumiller y Zaydee Sanchez, The Associated Press.