Confrontan a exdirectora de anexo de Ramos Arizpe donde murió joven interno

“No sabemos en qué vaya, no sabemos la situación ahorita. Nos acercamos con la licenciada y no nos dicen. Estamos solas, ellas quedaron en darnos un asesor, que ese nos daría hora y fecha de audiencias. No sabemos ni quien es, no nos lo han presentado, cuando esto ya pasó casi hace tres meses”, expresó.

En la confrontación, Marisela y otros familiares de otras víctimas -entre quienes existen personas que recayeron-, expresaron a la exdirectora del centro: “¿tú no tienes familia?”.

Fue a inicios de marzo cuando el caso fue presentado ante el órgano judicial, y Elizabeth “N”, la exdirectora del Centro, logró obtener su proceso en libertad únicamente con presentación periódica debido a que argumentó no haber fungido activamente en el delito.

Dicha determinación logró que se agudizara la inconformidad de los familiares, quienes argumentan que además de que los coordinadores del anexo eran familia, la exdirectora del mismo presenciaba los actos de tortura de los que eran víctima las personas que estaban dentro, por lo que fue omisa y negligente.

“Cuando mi hermano se quiso salir del lugar, lo amarraron de pies a cabeza y lo golpearon durante siete horas. Lo torturaron, obstruyeron su respiración con una bolsa. Elizabeth presenció todo. Después de esa tortura, le pusieron unas pinzas de presión en los pezones; es inhumano. Mientras, Elizabeth estaba fumando y presenciando todo. A Misael (la víctima de homicidio) lo colgaron del asta bandera”, expresó Marisela.

En ese sentido, Marisela recordó que su hermano había sido ingresado por una depresión fuerte, y no por situaciones de adicción, confiando en lo que el Centro decía sobre que tenían otro tipo de tratamiento para enfermedades y padecimientos emocionales; situación por la que no se encontraban adecuadamente regulados.