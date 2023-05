Vinculan a proceso a Sixto, acusado de doble feminicidio en Ramos; relatan ‘infierno’ que vivió Lucero

Durante esta segunda audiencia, fueron presentados de datos de prueba que infirieron que Lucero, una de las dos mujeres y quien era ex pareja del imputado, ya había sido víctima de violencia, antes de que se perpetrara el delito.

En el inter, entre que buscaba el préstamo y fue asesinada, su ex pareja le envió un mensaje amenazándola de muerte, mismo que fue recopilado en una captura de pantalla que la víctima envió a sus cercanos.

“Decía que si se dormía tenía miedo de ya no despertar ”, expresan los testimonios sobre lo que decía Lucero.

En esta audiencia, los agentes del Ministerio Público no presentaron ante el juez de control un móvil por el cual habrían ocurrido los hechos. Por otro lado, la defensa pública de Sixto advirtió desde un inicio que no iba a controvertir la teoría del caso de la Fiscalía, y únicamente debatió que el delito en el cual se cobró la vida de Sandra debía ser clasificado como homicidio y no como feminicidio; sin embargo, esta petición le fue rechazada.

Por esto último, se espera que este caso se resuelva a través de un procedimiento abreviado.