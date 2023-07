Conoce a Jonathan Salas, el tiktoker y conductor de InDrive de Saltillo que se viralizó por pedirle un ‘palomazo’ a sus pasajeros

“ Mi motivación para hacer esto es que necesito obtener un ingreso, quiero que me paguen por hacer vídeos y también es muy bonito sacarle una sonrisa a la gente. Me gusta mucho compartir la buena energía y transmitirlo en mi trabajo.

“Yo regalo los viajes porque a veces veo que la gente lo necesita y puede ser una carrera de 50 pesos que no le pierdo porque todo el día salen más viajes, Diosito me ayuda mucho con ese show, la neta”, explica el tiktoker en entrevista para VANGUARDIA.

Para reconocer la creatividad y empeño por hacer de sus viajes la mejor experiencia, inDrive lo bonificó con 2 mil pesos en la aplicación para reconocer su alegría y que siga transmitiendo alegría a más pasajeros.

“La neta es que hago esto por gusto y no me había dado cuenta de que me habían dado la bonificación hasta que lo vi publicado en el periódico, me dio mucha alegría, hablé con el de relaciones públicas de la marca InDrive y al siguiente día se reflejaron 2 mil pesos de saldo en mi cuenta”, señala Jonathan.

Diego Amezcua, gerente de relaciones públicas de inDrive para México y Centroamérica, señaló que en Saltillo hay gente trabajadora y honrada y para inDrive es una segunda casa, ya que fue la primera ciudad de México y América Latina que inició trabajos.

“Nos encanta conocer historias como la de Jonathan porque nos recuerdan el propósito de nuestra plataforma:conectar a las personas a través de la tecnología y así, juntos, desarrollar viajes más humanos”, dijo el gerente.

Jonathan Salas desea continuar trabajando como chofer de inDrive y también seguir creando contenido para su cuenta de TikTok.

“Lo que me hace falta es una cámara para grabar bien los vídeos, ahorita lo que utilizo es mi teléfono personal y selecciono a la gente que va a salir en el vídeo. También me interesa mucho aprender a monetizar, me gustaría que fuera otro de mis ingresos pues con esto es con lo que yo mantengo a mi familia”, compartió con VANGUARDIA.