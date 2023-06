¿Consejos a Manolo? No los necesita, dice Gobernador de Coahuila; sucesión de AMLO no le interesa

TORREÓN, COAH.- Sin duda Manolo Jiménez asumirá los retos que no se cumplieron en esta administración, porque no eran los principales objetivos, además de que el tiempo que resta no lo permite, dijo el gobernador Miguel Riquelme.

El próximo Gobernador no necesita de ninguna recomendación y su propuesta es lo que Coahuila requiere de manera posterior al término de esta gestión administrativa, sostuvo el mandatario en la rueda de prensa que ofreció en esta ciudad.

Hoy Coahuila se encuentra con desafíos distintos a los que se tenían plasmados en los ejes del Programa Estatal de Desarrollo, por lo cual, las circunstancias abren la puerta al Tratado de México con Estados Unidos y Canadá, que dijo, llegó en muy buen momento.

Cada sexenio tiene sus retos, y los que vienen Manolo Salinas los ha entendido; hoy en día la industria de la electromovilidad está llegando a Coahuila y hay otros retos que en este sexenio se pudieron sortear, derivado de las políticas públicas implementadas desde la federación, según dijo.

La extracción del gas Shell era una de las luchas más importantes para Coahuila, pero lamentablemente no se pudo, es un tema que puede quedar para más adelante.

Los desafíos están plasmados en el plan de trabajo del próximo Gobernador; va a sostener políticas públicas que en esta administración han sido exitosas y va a mejorar lo que se tengan que mejorar, explicó Riquelme.

Dio a conocer que este sexenio se enfocó en la seguridad pública, el desarrollo económico y al final la administración termina en un tercer eje que englobó la competitividad y el desarrollo económico de Coahuila, que es la salud.

Eso ha sido lo más importante que ejerció su gobierno; habrá nuevos retos que los habrá de plantear el Gobernador electo, los tiene claro y es algo que a los coahuilenses interesa, apuntó.

CADA PARTIDO POLÍTICO TIENE SUS ESTRATEGIAS

Morena ya adelantó el proceso electoral para el 2024, aunque la ley marca que debería empezar en noviembre de este año; sin embargo, aquí el trabajo de muchos años es lo que le dio el triunfo a Manolo Jiménez, afirmó Riquelme.

El Gobernador insistió en que ha sido muy satisfactorio el triunfo de Manolo Jiménez y que pueda dar continuidad a muchos de los logros que hoy tiene este gobierno.

“Lo nacional, algún día me llamará la atención, de momento, lo que me interesa es cerrar bien el sexenio, no estoy volteando a ver corcholatas, ya no me va a tocar el proceso electoral del 2024”, subrayó.

Lo que le interesa, agregó, es que los 171 días que quedan de su gobierno sean positivos para el desarrollo de la entidad y ser responsables en la entrega, por el bien de nuestra entidad.

Lo que hagan o dejen de hacer los aspirantes al Gobierno de México, “no me quita el sueño ni me corresponde, únicamente cerrar con mucha transparencia y responsabilidad en cuestión de finanzas”, señaló.