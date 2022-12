Construirán Cuartel Militar en los límites con Zacatecas, informa alcalde de Saltillo

El Gobierno del Estado y el Municipio de Saltillo construirán un Cuartel Militar por los límites con Zacatecas, ante el incremento de los hechos violentos que se presentan en aquella entidad, relacionados con la delincuencia organizada.

“Vamos a construir un Cuartel Militar, lo íbamos a hacer en la frontera con Zacatecas, por el Puerto de Rocamontes, y no se dio porque el predio estaba complicado, ahora tenemos un nuevo predio, ya está listo y el gobernar Miguel Angel Riquelme Solís ya está preparado para construir el fuerte militar”, informó el alcalde José María Fraustro Siller.

Ahí estarían destacamentados elementos de las fuerzas federales, estatales y municipales, para trabajar en forma coordinada por la seguridad de Saltillo y de Coahuila.

“No podemos dejar de invertir y de incorporar elementos. Aquí en La Ventura, ya incorporamos cámaras de videovigilancia, como las que se instalaron en Saltillo, recuerden que compramos alrededor de 220 cámaras, ya las instalamos en el ejido y están funcionando, con eso estamos vigilando y grabando lo que está pasando en las brechas”, expresó.

Además, se incorporaron 15 elementos más al puesto de revisión, ya en operaciones en La Ventura. El Cuartel Militar ayudará a reforzar el operativo de blindaje para evitar el ingreso de grupos delictivos a territorio de Saltillo.

“Lo que mejor tenemos es la participación de nuestra gente, que está al pendiente de que no ocurra nada, inmediatamente hace las denuncias y podemos atenderlo de la mejor manera si estamos unidos los ejidos y nosotros como autoridades”, expresó.

Ante la violencia que se reporta en Zacatecas, el alcalde recomendó a la población evitar viajar a aquella entidad, a menos que sea estrictamente necesario.

“Si pueden no viajen, si tienen que viajar que lo hagan durante el día. Nosotros en la parte de segura estamos seguros, estamos previendo seguridad, pero más allá ni podemos garantizar, todos los días pasan cosas complicadas, se observa que no hay un control adecuado: no queremos que eso pase acá, por eso vamos a hacer lo que sea necesario para que no ocurra”, dijo.

Fraustro Siller destacó la coordinación que el Municipio tiene con el Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General y el Centro de Investigación Social.

“Estamos reuniéndonos cada viernes y estamos teniendo una definición de las acciones a realizar con mucho éxito”, concluyó.