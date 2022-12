Violencia en Zacatecas... AMLO culpa a gobiernos anteriores y reconoce ‘falta hacer más’ (video)

Durante su conferencia de prensa desde Campeche , el mandatario reconoció que “estamos trabajando en Zacatecas junto con el gobierno del estado y se ha ido avanzando pero hace falta más, ya tenemos mejores resultados de como estaba, por el plan que se ha aplicado, no ha sido en vano, sin embargo todavía hace falta más trabajo y lo vamos a continuar haciendo”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó esta mañana los hechos de violencia ocurridos durante el fin de semana en Zacatecas y afirmó que aunque no se justifica, los grupos delincuenciales en la entidad “se crearon en gobiernos anteriores”.

El mandatario expuso que se hace la investigación del asesinato de un juez y del intento de fuga de uno de los penales de Zacatecas, “se actuó a tiempo y no pudieron fugarse presos, sin embargo, se llevaron a cabo actos vandálicos, se incendiaron vehículos”.

López Obrador aseguró que seguirán con la protección a la gente pero reconoció que es una situación complicada por cómo recibió al país. Insistió en que atenderán las causas que generan la violencia.

Sobre el intento de motín en el penal de Cieneguillas, la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez dijo que las autoridades estatales y federales acudieron al apoyo y no hubo presos evadidos, pero “sí unos cuantos heridos”. Señaló que han habido traslados de internos.

López Obrador rechazó un fortalecimiento de grupos criminales en Zacatecas y luego de justificar que se crearon en gobiernos pasados.

“No, no, porque ya no está Calderón ni Rosa Icela es García Luna, no sé si haga falta decir más”

López Obrador muestro acciones de seguridad en Zacatecas, como el despliegue de elementos de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, además de la captura de 131 ‘generadores de violencia’ en la entidad en lo que va del año.

“No, no, no, estamos haciendo todo lo que nos corresponde, y yo diría más, como nunca. Lo que pasa es que estaba enraizado el mal, lo dejaron crecer”, expresó López Obrador al ser cuestionado si ha fallado la estrategia de seguridad en Zacatecas.

Señaló que hay involucramiento de policías municipales de Zacatecas con “las bandas” y menciona el caso de Pinos, donde fue asesinado el coordinador de la Guardia Nacional.

“Duele mucho que un fin de semana asesinen a un juez o se dé un intento de fuga de un penal, pero estamos trabajando en Zacatecas”, expresó López Obrador y reprochó que medios no hablan de la violencia en estados como Guanajuato, gobernado por el PAN.

López Obrador se quejó que en los medios y en redes sociales se habló de 13 homicidios en Zacatecas este fin de semana ,“cuando hubieron 32 en Guanajuato”, gobernado por Acción Nacional.

Finalmente, López Obrador expuso una comparativa de homicidios entre sexenios, desde Salinas de Gortari y aseguró que su gobierno tiene una reducción del -9.6 por ciento en este delito.