Ante el aumento en el número de suicidios en la capital de Coahuila, la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) contempla entre sus proyectos de prevención trabajar en coordinación con la Diócesis de Saltillo, específicamente en la prevención del suicidio, con talleres y conferencias a cargo de profesionales de la salud mental en templos y parroquias adscritos a esta organización religiosa.

De acuerdo con la directora de la Facultad de Psicología, Berenice de la Peña, iniciar una campaña con tales características será uno de los primeros pasos para trabajar en campañas interinstitucionales que involucren a la sociedad de manera activa.

Publicidad

“Las iglesias son un punto importante porque la gente llega, porque la gente confía, porque la gente está con la esperanza de un mensaje de vida, de un mensaje esperanzador que aliente de manera distinta, mientras todos sumemos, trabajamos todos parejos.

“Es algo viable que necesitaríamos hacer porque todas las personas que tengan una voz importante y trascendente para la sociedad, debemos ser convocadas para enfocarnos en el mismo trabajo de prevención y, sobre todo, en la promoción de la vida”, agregó la directora.

TE PUEDE INTERESAR: Lanza Facultad de Psicología de UAdeC, línea de atención y prevención del suicidio en Saltillo

Publicidad

De la Peña señaló que, aunque aún no se ha realizado un acercamiento formal entre ambas partes, desde la Facultad de Psicología existe una gran disposición, por lo que no descartó que su intención pueda cristalizarse a la brevedad tras empatar este propósito con la Diócesis de Saltillo, al tiempo que enfatizó que la invitación a sumar fuerzas no está cerrada a cualquier postura o creencia religiosa.

“Si la persona cree en Dios, la parte espiritual es muy importante. Si la persona tiene valores o compromisos con la sociedad o con los hijos, se va tomando lo que para la persona es importante. Mientras todo esto vaya encaminado a la prevención del suicidio y mientras haya la apertura para poder abordar este tipo de temas desde la psicología, estamos con toda la disposición”, concluyó.