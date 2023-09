Saltillo: ella es Antonia, la abuela florista que se viralizó cultivando el amor

En los límites del primer cuadro de la ciudad, al sur poniente de Saltillo, donde se cruzan la “bajada” de San Lorenzo y la calle Carlos Salazar, cada tercer día de la semana, Antonia Ramírez Cantú hace de esa esquina un medio de subsistencia.

Desde hace casi un año, sale de su domicilio en la colonia Providencia, ubicada al sur de la ciudad, y recorre a paso lento la prolongación Emilio Carranza hacia el norte cargando dos tinas con poca agua y flores, principalmente rosas y crisantemos que vende a 15 pesos cada una.

“Vendo flores. Voy a cumplir un año que vendo así, caminando, pero como ya me canso, pues me siento”, afirmó la abuela de 78 años de edad, quien sin importar las condiciones climáticas no deja de contribuir económicamente en su hogar.