Mantendrán obreros toma de plantas de AHMSA hasta que empresa les pague

Hasta este momento no ha habido respuesta alguna respecto a la petición de los trabajadores, quienes aseguran permanecerán en la protesta hasta tener un anuncio satisfactorio.

MONCLOVA, COAH.- Pasadas más de 12 horas de que inició la toma de las instalaciones de las plantas siderúrgicas uno y dos de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), obreros continúan manifestándose en estos dos sitios exigiendo el pago de sus ocho semanas de salario y sus dos pagos de bono de puntualidad que la empresa no ha depositado en sus nóminas.

“Ningún licenciado se ha arrimado con nosotros, ni los líderes sindicales, aquí vamos a permanecer a decisión de la gente, son ya ocho semanas, ocho vales de despensa, dos premios, nos falta también el ahorro que no nos lo han dado, utilidades, vacaciones pendientes.

“También que no les han pagado a los compañeros y ya es mucho, ya no soportamos ya no se puede”, refirió Juan Manuel Arreguín Linares, quien tiene 37 años de antigüedad en la empresa.

Al momento elementos policiacos del municipio de Monclova, Policía Civil Coahuila y Grupo de Armas y Tácticas Especiales de Monclova resguardan la protesta en la Planta 2.