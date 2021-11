Critica síndica licitación que otorgó contrato a recolectora en Torreón

TORREÓN, COAH.- La síndica de vigilancia del Cabildo de Torreón, Dulce Pereda, aseguró que no son 64 sino 75 millones de pesos los que el municipio ha entregado en tres años a la empresa Vértice de La Laguna por concepto de recolección y traslado de escombro y denunció que las licitaciones siempre han estado planeadas y simuladas.

Dijo que ella estuvo en la segunda y tercera licitación, y en la tercera de 2021 mencionó que había una propuesta más barata, pero cuando se abrieron las propuestas, ninguna de las tres empresas licitantes cumplía con el tema de la subcontratación de camiones porque no se tenían las concesiones actualizadas, por lo que ella propuso que se declarara desierta y se volviera a lanzar. Sin embargo, aseguró que la tesorera Mayela Ramírez dijo que el asunto era “algo menor” y que se contratara a Vértice de La Laguna.

“Entonces todas estaban en el mismo nivel y Mabo Constructora de Torreón eran los que mejor precio daban pero la tesorera no quiso, que no había tiempo y que se decidían a favor de Vértice. Esto habla de un favoritismo, fue una de las empresas favoritas de Zermeño”, comentó la síndica.

Para la síndica, lo gastado en escombro siempre fue planeado para entregárselo a la empresa Vértice de La Laguna, una empresa que se creó en febrero de 2018 y para 2019 ya tenía su primer contrato.

Pereda también mencionó que el último contrato fue modificado para solo tirar escombro y no residuos vegetales, pues en el Cañón del Indio, a donde van a parar los residuos materialistas, no se permite el tiradero de residuos vegetales.

“Lo estuvieron haciendo fuera del reglamento, ir a entregar esa basura vegetal. Modificaron la convocatoria para 2021 para puro escombro. Aun así vas a los centros de transferencia y es una cantidad de mugrero, insalubre”, criticó Dulce Pereda.

VANGUARDIA acudió al centro de transferencia de Rovirosa Wade, uno de los que más reciben, y efectivamente el volumen de escombro y basura vegetal era de casi media calle. El lugar no está enrejado y cualquiera que llega tira el escombro, ubicado a un costado de un canal.

Para Dulce Pereda hay muchas imprecisiones en el actuar de la empresa, pues no se dan abasto, subcontratan dos camiones para ocho centros de transferencia, además del conflicto de interés, pues uno de los socios de la empresa, Vicente Valles, es yerno del director de Servicios Públicos Municipales, Eduardo Sáenz Herrera.

Además, expuso como lo informó VANGUARDIA el miércoles, que no existe certidumbre de quién se encarga de medir o pesar el volumen de carga y traslado de escombro. Dijo que no hay una cláusula en la licitación que diga más que la cantidad estimada de recolección. En ese sentido, criticó que todos los pagos son de cantidades similares o con diferencias mínimas, lo que no da claridad al servicio que se presta.