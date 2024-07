Cuantiosos daños materiales deja percance vial al norte de Saltillo; conductor alega ‘cerrón’

Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:30 horas, cuando el señalado como responsable transitaba sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza con dirección de oriente a poniente y, justo metros antes de la intersección con la calle Rufino Tamayo, presuntamente una camioneta le cerró el paso, impactándolo en su parte trasera, lo que provocó que saliera proyectado contra las ballenas vehiculares. Posteriormente, el conductor de un vehículo modelo Versa no logró esquivarlo, por lo que chocó de manera frontal, haciéndolo girar 180 grados.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 solicitando la presencia de las autoridades correspondientes. Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes cerraron el puente vehicular en sentido de poniente a oriente, además de cerrar el carril de alta velocidad en el sentido contrario, pues los pedazos de concreto quedaron obstruyendo ese carril.

Tras entrevistarse con los involucrados, el señalado como responsable indicó que una camioneta lo impactó; sin embargo, al no haber golpe en el vehículo, esa versión no pudo ser corroborada. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para la valoración de los involucrados; sin embargo, afortunadamente no resultaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado a un nosocomio.

Finalmente, el percance fue consignado al Ministerio Público, donde se deslindarán las responsabilidades y se determinará quién fue el culpable para que este se haga responsable de los daños materiales ocasionados.