¿Cuánto durará el eclipse de sol en Coahuila? Te decimos según el municipio en que estés

El próximo 8 de abril tendrá lugar el Gran Eclipse Mexicano, siendo los estados de Sinaloa, Durango y Coahuila donde podrá apreciarse de mejor manera.

Ramátiz Arellano Trueba, presidente de la Asociación Astronómica de Saltillo, explicó en agosto pasado para VANGUARDIA que al colocarse entre la Tierra y el Sol, la Luna genera una sombra y comenzando desde Mazatlán, seguirá su trayectoria hasta Texas y Canadá, proyectando una franja de la misma sombra.

De acuerdo con la Dirección de Programas Estratégicos del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (Coecytjal), así como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el fenómeno variará dependiendo de las ciudades.

En algunas que siguen una línea imaginaria, el eclipse durará 4 minutos con 28 segundos, que será su duración máxima, y alejándose de la misma, se reducirá el tiempo del eclipse.

Asimismo, entre más cercana esté una ciudad a dicha línea imaginaria, se podrá apreciar en mayor medida la cobertura de la luna hacia el sol, alcanzando el 100 por ciento en algunas.

Según un mapa publicado por el Coecytjal, las poblaciones de Coahuila donde podrá verse el 100 por ciento en esos 4 minutos y 28 segundos son Torreón, Cuatrociénegas, Lamadrid, Palaú, Allende, Sabinas, Nava, Morelos, Piedras Negras, Nueva Rosita, Múzquiz, Ocampo, San Pedro y Nazareno.

Asimismo, expone en el mapa que podrá apreciarse la totalidad del eclipse durante cuatro minutos en Guerrero, Minas de Barroterán, Nadadores, Laguna del Rey y Ciudad Acuña.

Otra población de Coahuila donde podrá verse al 100 por ciento, aunque solo durante dos minutos con 30 segundos, es Monclova.

Cabe mencionar que en muchas otras ciudades del estado y del país podrá observarse el eclipse, aunque en menor porcentaje del área del sol cubierta por la luna.

Arellano Trueba explicó el año pasado que, por ejemplo, en Saltillo el porcentaje de cobertura será de 96.5 por ciento, por lo que parecerá que se hace de noche.

Añadió que en toda la ciudad se va a ver exactamente igual, por lo que no es necesario acudir a un espacio abierto o fuera de la mancha urbana para observarlo, aunque se apreciará mejor entre menos nubes haya.

Arellano también invitó a los adultos a no privar a los niños de presenciar el fenómeno, pues no es peligroso tomando las medidas adecuadas de prevención y no volverá a repetirse dentro de 30 años.