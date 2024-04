Cuenta Saltillo con 400 rutas de transporte; aprueba cabildo nuevas rutas troncales y alimentadoras

Hace 10 años, alrededor de 400 mil personas utilizaban a diario el transporte urbano en Saltillo para desplazarse con el servicio de 800 camiones y microbuses, y ahora fluctúa entre 125 mil y 135 mil pasajeros al día, con 400 unidades en servicio.

Héctor Gutiérrez Cabello, director del Instituto Municipal de Transporte, explicó que la demanda de usuarios bajó debido al mal servicio ofrecido por los concesionarios, las familias optaron por comprar vehículos nuevos o usados, a la par de que se incorporaron más unidades de taxi.

En los últimos años, desaparecieron rutas debido a la falta de pasajeros. No es porque no haya rutas que no hay pasajeros; fue al revés, las rutas desaparecieron porque no había pasaje.

La Nueva Estrategia de Transporte implementada por la Presidencia Municipal contempla proyectos para incentivar el uso del transporte público en vez del vehículo particular, lo que ayudará a reducir el congestionamiento vial, agilizar los tiempos de traslado y disminuir la contaminación ambiental.

“Es lo que sigue en el nuevo programa, pero es de lo que no podemos hablar, aguántenme. Desde que fue la pandemia empezó el problema mayor, han abandonado el servicio 10 rutas, después platicamos, no puedo hablar más”.

Entre las rutas que desaparecieron se encuentran la Anáhuac, 18 Herradura, Vista IMSS-Candelarias y Chapultepec, y la 3, 9, 10, 15.

Para mejorar el servicio, el Cabildo de Saltillo aprobó crear un nuevo sistema de conectividad con rutas troncales y alimentadoras; las primeras constarán de 4 rutas y las segundas serán definidas conforme a la demanda del servicio.

Los vehículos que prestarán el servicio en las rutas troncales deberán ser unidades diésel, eléctricos, de gas o híbridos que cumplan con las normas anticontaminantes vigentes, con longitudes mayores a 9.5 metros y con capacidad no menor de 60 pasajeros, sentados y parados, y con una densidad máxima de 6 pasajeros de pie por metro cuadrado, vehículos preferentemente climatizados y con acceso a servicio de internet gratuito.

Los vehículos para las rutas alimentadoras tendrán las características que establezca el Instituto Municipal del Transporte, en atención a las necesidades de la demanda, siempre y cuando cuenten con vida útil remanente establecida en los contratos de concesión. Las unidades circularán de las 05:30 a las 22:30 horas, de lunes a domingo.

RUTAS TRONCALES

La ruta troncal Interior circulará por el periférico Luis Echeverría Álvarez, en el sentido de las manecillas del reloj, teniendo como origen y destino el LEA, frente a la Central de Autobuses, en el carril oriente-poniente.

La Exterior se desplazará por el periférico en sentido contrario a las manecillas del reloj, teniendo como origen y destino el LEA, frente a la Central de Autobuses, por el carril poniente-oriente.

La ruta Transversal Oriente-Poniente circulará por el bulevar Fundadores, esquina con el bulevar Misión Santa Lucía hasta la avenida Las Torres, en tanto que la Transversal Norte-Sur circulará de la calzada Antonio Narro, esquina con la carretera Saltillo-Zacatecas para conectar al norte con el bulevar Venustiano Carranza, hasta llegar a la calle Adoquines, en la colonia Jardines Coloniales.