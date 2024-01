Cuestiona PRI exigencia de Acción Nacional para nombrar candidato a Alcalde de Torreón

Luego de que la mañana de este martes el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) emitió un comunicado exigiendo ser el partido encargado de nominar al candidato o candidata a la Alcaldía de Torreón. En respuesta, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitió un comunicado llamando a los panistas a no poner en peligro la alianza entre ambos partidos para la elección de los 38 alcaldes en Coahuila el próximo 2 de junio.

Según el comunicado del PRI, en el año 2023 encabezaron un proyecto ciudadano que unió los esfuerzos de priistas, panistas y perredistas en torno al estado de Coahuila. Sin embargo, señala resistencias por parte del PAN nacional al no aceptar un convenio local presentado el 19 de diciembre de 2022.

A pesar de las discrepancias, ambas partes llegaron a un acuerdo para formalizar la alianza, comprometiéndose el PAN a obtener el 20 por ciento de la votación, un objetivo que no se cumplió, según los resultados oficiales.

En la elección mencionada, el PRI obtuvo el 46.40 por ciento de los votos, mientras que el PAN alcanzó el 6.06 por ciento. A pesar de la baja votación del PAN, el comunicado destaca que se le otorgó un porcentaje mayor de los puestos comprometidos y se integraron más panistas al Gobierno Estatal.

El PRI advierte que no permitirá que el PAN base las negociaciones políticas en caprichos y no en competitividad, haciendo hincapié en que los intereses de algunos líderes desde la Ciudad de México no deben primar sobre el bienestar de los coahuilenses. En particular, cuestionan la exigencia del PAN de la candidatura para la Alcaldía de Torreón, dado que el PRI obtuvo una votación significativamente mayor en ese municipio en la elección pasada.

“En la negociación local hemos aceptado que la candidatura a la Presidencia Municipal de Monclova sea para el PAN; cabe recordar que el PRI logró, en la pasada elección, 39 mil 638 mil votos en dicho municipio, frente a los 11 mil 088 obtenidos por Acción Nacional. Aun así, nuestro interés es que el municipio siga avanzando con buenos resultados”, agrega el comunicado.

La dirigencia del PRI concluye llamando a los coahuilenses a trabajar juntos para conservar lo positivo, innovar y mejorar, mientras critica la atención del PAN en minar la alianza en lugar de enfocarse en los estados donde no hay gobiernos de la coalición.

Cabe recordar que el pasado 13 de diciembre se confirmó la continuidad de la coalición entre PRI, PAN y PRD en Coahuila de cara a las elecciones locales para la elección de los 38 alcaldes.

