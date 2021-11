Cumple 14 años T-Rex que llegó de EU al Mude de Coahuila, tierra de dinosaurios

El tiranosaurio rex que se convirtió en identidad y guardián del Museo del Desierto tiene 14 años. Ahora habita el cruce del periférico y la calle Pérez Treviño, donde se muestra como símbolo de Saltillo y recuerda que Coahuila es tierra de dinosaurios.

El gigante llegó en 2007 al Mude, primero fue ubicado en el vestíbulo para recibir a las y los visitantes que ese año acudieron a la Feria del Desierto, después ocupó su lugar en la entrada y permaneció ahí, imperturbable e imponente, bajo el sol o lluvia, resistiendo heladas, nevadas y vientos fuertes.

Incluso en noviembre de 2016, el tiranosaurio rex se vistió de alebrije, gracias al trabajo del colectivo de arte urbano “Yo Soy Zapalinamé”; y el año pasado también usó cubrebocas para mostrar a la ciudadanía la importancia de esta medida de prevención por la pandemia.

Este dinosaurio es un diseño artístico, no un modelo científico, que fue elaborado especialmente para el Museo del Desierto por la Little Spider Creations, empresa estadounidense que ha trabajado piezas para sitios como Six Flags, Denver Comic Con, Parque Warner Madrid, entre otros.

Así que no es un tiranosaurio rex prefrabricado o que se encuentre en el mercado. El modelo fue encargado luego de la visita de personal del MUDE a la Expo IAAPA (International Attraction Amusement Parks) en Estados Unidos, un encuentro de proveedores para museos, parques temáticos, pues ahí se puede encontrar desde montañas rusas hasta creaciones escénicas para casas de terror.

La pieza mide 12 metros de largo y 7.5 metros de ancho; en estos 14 años, la escultura ha recibido mantenimiento menor, pues no ha sufrido daños graves, por el contrario, ha aguantado las condiciones climáticas de Saltillo.

El pasado 16 de noviembre, el gigante caminó dos kilómetros desde el MUDE hasta el cruce del periférico Luis Echeverría y calle Pérez Treviño, desde entonces se mantiene ahí erguido, dando la cara a visitantes y ciudadanos de la capital.