MONCLOVA, COAH.- Diego Orem, el pequeño de año y medio que fue torturado presuntamente por su padrastro y sufrió el colapso de uno de sus pulmones así como la fractura en dos de sus costillas, se ha recuperado y fue dado de alta de la Clínica 7 del Seguro social de Monclova.

Después de 10 días en los que incluso médicos recurrieron a la intubación para salvarle la vida, el bebé logró salir adelante y por ahora se encuentra bajo resguardo de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia.

HABLA LA PROCURADORA

Leticia Sánchez Campos, quien encabeza esta dependencia, informó a los medios de comunicación que una vez que fue dado de alta por los médicos del IMSS, Diego y su hermanito fueron puestos en resguardo, con el objetivo de garantizar su integridad física y emocional.

Dijo se aplican los protocolos correspondientes tendientes a investigar el entorno familiar y de esta manera poder identificar que derechos de los menores han sido vulnerados.

“Además de la investigación se realiza una intervención psicológica, que una vez que se ha avanzado en las investigaciones se ha procedido a dar protección consistente en el resguardo del niño afectado, así como también de su hermano, una vez que fue dado de alta el niño afectado”, comentó Sánchez Campos.

También se está en proceso de evaluación de una red de apoyo apta que permita a los niños desarrollarse sanamente en una vida libre de violencia y se le garanticen los entornos en ese ambiente familiar.

Cabe destacar que en tanto se realizan las investigaciones de la Pronnif, Jesús Javier “F” el padrastro y presunto agresor de Diego fue internado en el Centro de Readaptación Social de Saltillo, luego de que se le vinculara a proceso por el delito de Tentativa de Homicidio en contra del menor.

Desde el sábado, con cartelones en mano y gritando “justicia” familiares y amigos de Jesús Javier “F” realizaron manifestaciones en Monclova y Frontera asegurando que él es inocente del delito de tentativa de homicidio contra su hijastro de un año de edad por el cual le investigan autoridades judiciales.

Dalia Garay, madre del imputado, declaró que su hijo es inocente, incapaz de hacerle daño al pequeño Diego y pidió a las autoridades se analice bien el caso de violencia hacia el menor.

“Quiero justicia para mi hijo por que él no fue, Itzel tú me has visto tú me estás viendo en este momento y sabes que mi hijo no fue, sabes que estoy sufriendo mi hijo es inocente” dijo la madre de familia aquel día y la misma protesta la mantuvieron hasta el lunes afuera de los juzgados donde el presunto agresor fue vinculado a proceso.